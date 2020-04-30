SBL／再獲冠軍賽MVP加持 蔣淯安暫無旅外意願

台灣啤酒控衛蔣淯安今天獨拿最高的24分、9助攻，率隊117比78擊敗裕隆納智捷，第17季SBL總冠軍系列賽以4比3擊敗對手封王，賽後蔣淯安也獲選冠軍賽MVP。

第17季SBL超級籃球聯賽，今天在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行總冠軍賽壓軸殊死戰，台啤靠著外線火力噴發，半場打完就取得35分領先，終場淨勝對手39分，成功奪得隊史第5冠。

台啤主力後衛蔣淯安是上季年度MVP，今年又獲冠軍賽MVP加持，聲勢更漲，本季合約期滿的他，也讓外界好奇，是否會決定「西進」，挑戰層級更高的CBA（中國男子職業籃球聯賽）。

對此蔣淯安倒是灑脫地說：「目前還沒去想這個問題，但機會應該不大。」今年9月蔣淯安預計將與女友步入禮堂，他坦言，不希望新婚就離家太遠，被問到若對岸開出讓他無法拒絕的行情怎麼辦，他俏皮地說：「那只好帶老婆一起去。」

話剛說完，蔣淯安接著再說：「其實機會真的不大，因為我沒什麼意願。」

談到冠軍賽MVP，蔣淯安謙虛地表示，台啤是一支強調團隊的球隊，所有人在場上，都得先把自己的角色扮演好，個人則是其次，因此他感謝隊友：「是球隊通力合作拿下冠軍，才有MVP這個附加價值。」

蔣淯安也透露，每年賽季，他都要求自己要比之前更進步，他並感謝總教練周俊三，總能給他更多學習的方向和目標。

周俊三則笑說，他的確給蔣淯安很大壓力與責任，有時愛徒甚至會臉色不太好看，「不過他的個性不錯，球隊裡沒有什麼衝突，他在場上也成功地把大家串聯起來」。