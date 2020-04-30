SBL／蔣淯安奪冠軍賽MVP 台啤創冠軍賽最大勝分、得分

台啤隊在今天與裕隆隊的冠軍賽封王戰中，靠著凶猛的進攻火力以117：78輕取裕隆，收下隊史第五座總冠軍，不僅追平璞園隊的史上最多冠紀錄，大勝對手39分也寫下冠軍賽史上新高，而這也是台啤首度在季後賽七戰四勝制中，在3：3後的晉級或封王戰中勝出。

帶著一勝晉級冠軍賽的台啤，在今天出戰裕隆的第六戰中上半場就進攻火力全開，尤其是第二節三分球9投7中的表現，前兩節打完就取得35分領先優勢，下半場在裕隆遲遲無法縮小差距的情況下，以39分差距大勝裕隆，寫下冠軍賽史上最大分差。之前紀錄為裕隆在第三季冠軍第四戰，以110：81大勝台啤的29分差距，而台啤今天單場117分也創下冠軍賽新高。

蔣淯安(左)獲得MVP。 中華籃協提供

至於台啤也打破「生死戰」魔咒，他們過去在七戰四勝制的季後賽中，第七戰的戰績為0勝4敗，其中包括第6季與第12季冠軍賽，分別在第七戰敗給達欣與璞園隊，而這一座冠軍也讓台啤以五座冠軍追上璞園，並列史上最多冠球隊，而無緣封王的裕隆，繼續以四冠緊追在後。