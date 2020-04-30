SBL／大勝裕隆39分寫雙紀錄 台啤奪下隊史第五冠

第17季SBL總冠軍賽最後一戰，台啤隊在上半場就火力全開取得高達35分領先優勢，下半場裕隆隊在遲遲無法縮小比分的情況下，第四節索性讓全本土陣容應戰，終場台啤就以117：78隊史第五度拋下封王彩帶，追平璞園隊的史上最多冠紀錄。

台啤在第五戰錯過提前封王的機會後，今天的生死戰則是在上半場就火力全開，首節先是洋將巴克利（Kentrell Barkley）頻頻領軍發動反快攻，帶領球隊取得32：16的大幅領先。

第二節台啤延續進攻火力，尤其是首節在防守裕隆洋將基恩（Marcus Keene）有功的蔣淯安火力全開，單節拿下10分並送出5次助攻，加上台啤射手群黃聰翰、黃鎮、朱億宗、王皓吉接連開砲，單節猛轟七顆三分球，幫助台啤將領先優勢擴大到35分。