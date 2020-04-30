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SBL／封王戰台啤狂下三分雨 上半場領先裕隆35分

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台啤隊蔣淯安上半場進帳15分7助攻，幫助球隊在封王戰取得35分領先。記者侯永全／攝影
台啤隊蔣淯安上半場進帳15分7助攻，幫助球隊在封王戰取得35分領先。記者侯永全／攝影

第17季SBL總冠軍賽封王戰今天登場，前一場錯過奪冠機會的台啤隊，在第六戰首節就火力全開取得雙位數領先優勢，第二節更是狂下三分雨，單節命中七顆三分球，將領先差距擴大到30分以上，上半場打完已取得69：34領先。

聽牌的台啤在前一場比賽遭到裕隆隊基恩（Marcus Keene）火力轟炸，錯過奪冠機會後，系列賽也回到3：3平手局面，讓今天的第六戰（台啤帶著一勝晉級）成為一戰定生死的封王戰。

不過今天台啤顯然是有備而來，主控蔣淯安開賽起就從後場壓迫防守基恩，讓前一場拿下冠軍賽史上新高46分的基恩，首節僅靠著罰球拿下1分，不僅防守端成功封鎖對手，台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）還頻頻帶領球隊打出反快攻，他首節就進帳12分、8籃板，幫助台啤取得32：16領先。

第二節裕隆在進攻端持續熄火，前兩分鐘僅靠著罰球拿下1分，反觀台啤黃鎮、王皓吉、黃聰翰三分球連發，加上在防守端有表現亮眼的蔣淯安在第二節也轉入進攻模式，單節進帳10分、5助攻，而台啤也靠著單節三分球9投7中的表現，將領先差距擴大到30分以上，上半場打完就以35分差距大幅領先裕隆。

台啤 蔣淯安

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