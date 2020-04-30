SBL／兄弟首度同隊就闖總冠軍賽 裕隆今拚登頂

學生球員時期沒能同隊，盧家兄弟盧冠良、盧冠軒在第17季SBL終於在裕隆隊「合體」，攜手第一季更有機會迎接金盃，裕隆隊前天將總冠軍系列賽對戰扳平成3：3，今天下午5點將和台啤隊在「驟死戰」一決高下。

台啤和裕隆都要挑戰平SBL最多的第5座冠軍，台啤前一度封王是第13季，裕隆卻要回溯到第7季，當時盧冠良剛帶著「綠色神盾」松山高中的隊史首冠進入UBA，和盧冠良差4歲的弟弟盧冠軒還就讀國中。

兄弟倆高中、大學都不同學校，盧冠軒第15季加入SBL效力九太科技隊前身金酒隊，第17季才轉戰盧冠良所屬的裕隆隊；兩人開季就期待能一起迎接總冠軍，今天有機會實踐目標，盧冠良笑說：「開季就想過，但直到總冠軍賽前兩場都贏下來，才真的又想到。」

盧冠良（左）、盧冠軒兄弟總冠軍賽第5戰一同上場。記者侯永全／攝影

松山、台藝大時期都拿過冠軍的盧冠良，球員生涯的「冠軍拼圖」只差SBL，他認為裕隆本季補進的林宜輝和簡浩都有冠軍經驗，登頂很有機會，「就盡量拚！」

兄弟倆前天第5戰的第四節曾一起上場，弟弟在前4戰上場時間則比哥哥多了許多，盧冠良說：「能一起打總冠軍賽滿幸運，自己沒什麼上場，替他開心，他打得好，就像我也打得好。」盧冠軒透露，兄弟同隊好處就是「什麼都可以一起」，自己到新環境就受到哥哥很大照顧，彼此也會互相鼓勵，期待以完美結果為本季作結。