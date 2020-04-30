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SBL／裕隆拚冠軍 盼將榮耀獻嚴凱泰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
裕隆期盼迎接隊史第5冠，送給已過世的董事長嚴凱泰。 聯合報系資料照
裕隆期盼迎接隊史第5冠，送給已過世的董事長嚴凱泰。 聯合報系資料照

上一度奪冠已是10年前的裕隆隊，這次在第17季SBL從年度挑戰賽出線到扳平總冠軍賽戰局，今天下午5時將和包辦例行賽上、下半季冠軍的台啤隊爭奪最後勝利，裕隆期盼迎接隊史第5冠，送給已過世的董事長嚴凱泰。

裕隆籃球隊是裕隆集團創辦人嚴慶齡創建，接班的嚴凱泰也熱愛籃球，過去身影常出現球場，妻子嚴陳莉蓮也是選手出身；嚴凱泰在前年12月因癌症離世，裕隆原本期盼能摘下第16季總冠軍獻給前老闆，但沒能如願，遲了一季闖進總冠軍賽，拚金盃的目標不變。

裕隆教頭李啟億說，其實不用多說，「從上季開始，大家心裡都有這個願望。」他也提到，接下裕隆集團董事長兼執行長的「老闆娘」嚴陳莉蓮，現雖忙於集團事業，仍不時關心球隊，在總冠軍賽前也鼓勵球員「好好打」。

1965年成立的裕隆籃球隊，經歷中華職籃CBA，成為SBL創季「元老」球隊，在前3季更寫下3連霸紀錄，但在第7季迎來隊史第四座金盃後，接續9季僅在第14季闖進總冠軍賽，直到現在第17季再次拚到挑戰第5冠的機會。

裕隆在10年前奪下隊史第4冠，當時陣中球員李啟億已是本季的執行教練，周士淵也轉任訓練員，冠軍班底只有呂政儒續穿裕隆戰袍。

李啟億 陳莉蓮 SBL

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