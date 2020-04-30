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WSBL／第15季下周閉門開戰 轉播看得到

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
WSBL確定閉門開打，中華籃協也談妥轉播事宜，讓球迷能透過螢幕欣賞球員身手。 聯合報系資料照
WSBL確定閉門開打，中華籃協也談妥轉播事宜，讓球迷能透過螢幕欣賞球員身手。 聯合報系資料照

第15季WSBL開幕日從4月13日延到5月6日，延後3周開戰雖打亂球隊備戰時程表，但開打前中華籃協也談妥轉播事宜，讓球迷在新冠肺炎防疫期間能透過螢幕欣賞球員身手。

新冠肺炎衝擊全球，WSBL也是「受災戶」之一，球季原本在4月中就要登場，但因主管機關沒放行而延後，籃協經過改變比賽場館、拉長比賽場次時間等改變，擬5月6日開啟新賽季，但開打公文一度「卡關」，本周才正式核准，確定下周展開新賽季。

上季打進冠軍戰的中華電信執行教練黃曉潔提到，先前備戰都是根據4月13日的開幕日，延期後球隊的訓練內容也有很大改變，「之前沒有這樣的經驗，不知道效果會如何。」

第15季WSBL維持4隊參賽，衛冕軍國泰要尋求延續「參賽就奪冠」的完美紀錄，電信、台元和台電則要挑戰國泰霸業，台電更大幅補強，除從選秀會補進「佛光幫」新血，另找來上季旅外的好手劉希曄加盟，第一步目標先終結跨季連敗場次。

WSBL下周開幕戰將在台北體育館登場，例行賽5循環賽事採「閉門」舉行，3戰2勝制的冠軍戰和季軍戰預計6月19日在板橋體育館開戰。

中華籃協表示，第15季WSBL轉播已談妥，由上季的ELEVEN SPORTS持續負責賽事轉播。

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