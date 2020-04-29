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SBL／驟死戰周四登場 經驗非絕對

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
基恩（左）昨天狂轟46分。記者侯永全／攝影
基恩（左）昨天狂轟46分。記者侯永全／攝影

第17季SBL總冠軍賽明天將進行「驟死戰」，裕隆隊和台啤隊不約而同強調防守的重要性，裕隆教頭李啟億另外強調，台啤球員整體雖年輕，但許多球員都身經百戰，經驗值不容小覷。

李啟億認為，隊上包括呂政儒、林宜輝和簡浩都是資歷完整的好手，但台啤的經驗未必居劣勢，「台啤雖然年輕，但也成熟，很多球員入選過中華隊，看過大場面，和塞瑟夫也搭配兩季了。」不過裕隆昨天贏下關鍵第5戰，將總冠軍賽扳平成3：3，明天主要仍會延續第5戰作戰策略。

「應該不會有大變動，但會改善小細節，像之前有漏掉台啤的黃鎮和黃聰翰，有去看是什麼樣的問題。」李啟億也提到，昨天狂轟46分的基恩勢必會被針對性防守，今天球隊也有有演練戰術，會幫助基恩明天能順利進攻。

台啤上度奪冠是第13季，當時班底周伯勳、王晧吉、陳兆豪和蔣淯安現在仍在隊中，台啤教頭周俊三認為這幾位昔日「年輕球員」都有慢慢接班，如今只差最後一勝，「最後關頭，鼓勵球員要去享受壓力。」

台啤隊長蔣淯安昨天遭裕隆重點看防，周俊三說：「小安上一場比較急躁，想進攻，重兵防守下其實還是有些空檔，有提醒他可以多方享，讓隊友找到最適合的點去攻擊。」

台啤 李啟億 蔣淯安

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