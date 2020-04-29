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SBL／季後賽最終戰沒贏過 台啤這次要創紀錄

中央社 / 台北29日電
台啤教頭周俊三(右)。 中華籃協提供
台啤教頭周俊三(右)。 中華籃協提供

聯盟頭號種子台灣啤酒，在今年SBL總冠軍系列賽被裕隆納智捷逼到3比3平，而台啤隊史在各系列賽的最後一戰從未贏過，總教練周俊三豪氣地說：「這次要創紀錄（贏球）。」

第17季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽，明天下午5時在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行最終戰，本季囊括上、下半季冠軍的台啤，賽前已提前握有1勝優勢，不料遭裕隆納智捷強力追擊，雙方前5戰打完以3比3扯平。

攤開台啤隊史，在7戰4勝制系列賽就有5次打到最後一戰定生死，不過台啤從未開胡，還包括第6季與第12季的總冠軍賽，對於這項尷尬的隊史紀錄，周俊三倒不在意，他強調：「這次要創造紀錄，球員也會成長。」

上一役裕隆洋將基恩（Marcus Keene）轟下全場最高的46分，對台啤造成重傷害，談到明天最終戰的部署，周俊三表示，一定要設法干擾基恩，要贏球的法門，「就是全力防守、防守、防守」。

基恩是聯盟得分王，除攻擊手段多元，打法又刁鑽，周俊三坦言，不是沒有辦法壓制基恩，「關鍵是我們的防守要更主動，就算第一道擋不住，後面還會有其他球員出來接手」。

頂著聯盟頭號種子光環，台啤在總冠軍賽卻走得艱辛，且上一戰又浪費「聽牌」優勢，讓對手起死回生扳平戰局，周俊三強調，球員還是要有信心，不能再打這麼客氣，只要空檔出來，就要大膽出手，「我們要去享受壓力，無論結果如何，球員們都要一起共同承擔」。

台啤 周俊三 SBL

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