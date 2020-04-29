SBL／總冠軍賽裕隆拚關門 以不變應萬變

減少失誤、強化防守，是裕隆納智捷在SBL總冠軍賽，上一戰擊敗台灣啤酒的勝利方程式，明天雙方將進行最終戰，裕隆執行教練李啟億表示，將以不變應萬變。

第17季SBL超級籃球聯賽明天傍晚5時，將上演總冠軍系列賽最終戰，裕隆昨晚再挫聯盟頭號種子台啤，將系列賽以3比3扯平，明天贏家將可笑捧總冠軍金盃。

裕隆上一戰大膽用兵，除把藍領苦工球員郭昭男拉上先發，也在首節就提前擺上雙洋將，一改第2節再啟用雙洋將應戰的模式，加上聯盟得分王基恩（MarcusKeene）昨天猛轟46分，整場團隊失誤僅有6次，成功壓制對手留下勝利。

李啟億承認，既然贏球他們就不會做出太大改變，前一場的變陣模式會繼續沿用，進攻也仍由基恩領軍攻堅，「上一戰我們進攻戰術有些改變，讓基恩來創造機會，因此他的持球時間比較長，並不是刻意讓他飆分。」

不過李啟億也重申，控制失誤仍是重中之重，他說：「我寧可球員投不進，也不要失誤後變成對手的反快攻，所以我還是會鼓勵球員們放開來去打，我相信壓力是在對手身上。」

裕隆上一次奪冠，已得回溯至2010年（第7季），距今恰好滿10年，李啟億承認，總冠軍系列賽以2比1領先台啤時，全隊內心都有些激動，就連他在調度上也犯了一些錯，如今他們已揮別這些情緒，專心面對明天最後一戰。