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SBL／郭昭男轉念扮奇兵 守住學長蔣淯安

聯合報 / 記者曾思儒／新北報導
郭昭男（左）防守蔣淯安。記者侯永全／攝影
郭昭男（左）防守蔣淯安。記者侯永全／攝影

裕隆隊前鋒郭昭男本季上場時間大幅下降，年度挑戰賽加上總冠軍賽前四戰，七場加總上場時間不到七分鐘，但他正面等待，昨天總冠軍賽第五戰以擅長的防守得到先發機會，不但成功壓制台啤隊隊長蔣淯安，還有九分及全場最高的五個進攻籃板，成球隊在系列賽追平的「奇兵」。

昨天上場廿九分鐘的郭昭男提到，本季裕隆補進老經驗的簡浩林宜輝，自己就明白出賽時間會受壓縮，「也不是壞事，競爭讓我們更進步」，他不諱言，季後賽幾乎都坐板凳，負面想法肯定有，但就看如何「轉念」，他說：「年輕就等機會，我連不到一秒都上場過，沒有再壞的事情，球來就打，做好準備。」

郭昭男總冠軍賽前四戰都坐板凳，昨天先發看守青年高中時期的學長蔣淯安收到成效，不只自家教頭李啟億肯定，台啤教頭周俊三也承認，郭昭男除成功防守，衝搶籃板、接小球得分也有建樹，是改變第五戰走向的關鍵人物。

郭昭男透露，比賽前一天得知先發後差點睡不著，實際上場的比賽強度，也和場下坐板凳的感受完全不同，「但自己就是去做別人不喜歡做的事情」，明天的本季最終戰不想太多，「這場有熟悉到比賽節奏，（明天）不敢說延續，做好教練要的東西、幫助球隊贏球最重要。」

台啤 蔣淯安 青年高中 周俊三 林宜輝 簡浩 李啟億

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