SBL／裕隆變陣出奇兵 郭昭男：感謝蔣淯安

背水一戰的裕隆隊在今天總冠軍賽第5戰「變陣」，首節就擺上雙洋將基恩和布拉，另把防守「大鎖」郭昭男拉到先發看管台啤隊隊長蔣淯安，改變收到好結果，以99：81搶下第3勝，將戰線延長到周四的「驟死戰」。

連同年度挑戰賽3戰在內，郭昭男季後賽前7場的單場上場時間都不到3分鐘，但今天先發對位蔣淯安，不但讓台啤隊長全場13投僅3中拿10分，自己還有9分、6籃板，其中包括5個進攻籃板，還出現飛撲到場外救球的「拚命三郎」畫面。

裕隆教頭李啟億讚，郭昭男優點就是防守，「阿男有速度和籃板，可以全力專注在防守，不算消耗（蔣淯安），是可以把我們守小安做不好的地方做好。」

周俊三認為，今天輸球不是蔣淯安一個點的問題，但不諱言郭昭男對蔣淯安有高度優勢，「感覺小安今天專注力不在場上。」

蔣淯安是郭昭男大兩屆的青年高中學長，「阿男」透露，昨天得知防守任務後，有再看了一些「安哥」影片，也感謝昔日學長總冠軍賽的亮眼表現，讓自己透過防守得到上場機會。

他形容自己前7場上場時間不多，「體力比較好」，該是時候幫助球隊、盡力去做教練賦予的任務，「守到沒力，把所有力量貢獻再教練需要我的地方，沒有保留。」

李啟億也說，今年防守策略奏效，「驟死戰」應該會延續今天布局，讓郭昭男持續扮演「大鎖」角色。