快訊

NBA第二大豪門球隊湖人竟申請紓困 美財長：太超過了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／裕隆變陣出奇兵 郭昭男：感謝蔣淯安

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
郭昭男衝搶籃板。記者侯永全／攝影
郭昭男衝搶籃板。記者侯永全／攝影

背水一戰的裕隆隊在今天總冠軍賽第5戰「變陣」，首節就擺上雙洋將基恩和布拉，另把防守「大鎖」郭昭男拉到先發看管台啤隊隊長蔣淯安，改變收到好結果，以99：81搶下第3勝，將戰線延長到周四的「驟死戰」。

連同年度挑戰賽3戰在內，郭昭男季後賽前7場的單場上場時間都不到3分鐘，但今天先發對位蔣淯安，不但讓台啤隊長全場13投僅3中拿10分，自己還有9分、6籃板，其中包括5個進攻籃板，還出現飛撲到場外救球的「拚命三郎」畫面。

裕隆教頭李啟億讚，郭昭男優點就是防守，「阿男有速度和籃板，可以全力專注在防守，不算消耗（蔣淯安），是可以把我們守小安做不好的地方做好。」

周俊三認為，今天輸球不是蔣淯安一個點的問題，但不諱言郭昭男對蔣淯安有高度優勢，「感覺小安今天專注力不在場上。」

蔣淯安是郭昭男大兩屆的青年高中學長，「阿男」透露，昨天得知防守任務後，有再看了一些「安哥」影片，也感謝昔日學長總冠軍賽的亮眼表現，讓自己透過防守得到上場機會。

他形容自己前7場上場時間不多，「體力比較好」，該是時候幫助球隊、盡力去做教練賦予的任務，「守到沒力，把所有力量貢獻再教練需要我的地方，沒有保留。」

李啟億也說，今年防守策略奏效，「驟死戰」應該會延續今天布局，讓郭昭男持續扮演「大鎖」角色。

至於今天祭出的首節「雙洋將」調度是否沿用？李啟億不說死，「我們明天會再討論所有的進攻防守，和資深球員開會，明天再針對需要調整的去做。」

郭昭男（左）防守蔣淯安。記者侯永全／攝影
郭昭男（左）防守蔣淯安。記者侯永全／攝影
郭昭男（左）防守蔣淯安。記者侯永全／攝影
郭昭男（左）防守蔣淯安。記者侯永全／攝影

蔣淯安 李啟億 台啤

延伸閱讀

SBL／台啤稱基恩為喬丹上身 裕隆：是艾佛森

SBL／基恩狂飆46分擒台啤 裕隆逼出驟死戰　

SBL／心繫老東家 潘仁德總冠軍賽挺台啤

SBL／基恩狂轟24分 裕隆上半場7分領先台啤

相關新聞

SBL／基恩狂飆46分擒台啤 裕隆逼出驟死戰　

總冠軍賽陷入2：3劣勢的裕隆隊，今天「變陣」收到成效，除洋將基恩狂飆46分，「奇兵」郭昭男攻守兩端也有發揮，助隊以99：...

SBL／台啤稱基恩為喬丹上身 裕隆：是艾佛森

裕隆隊洋將基恩今天大殺四方，前三節就轟下40分，全場29投19中拿46分的表現造成台啤隊重傷害，表現讓台啤教頭周俊三形容...

SBL／心繫老東家 潘仁德總冠軍賽挺台啤

第11季SBL後褪下球員戰袍，前台啤隊後衛潘仁德第17季總冠軍賽默默現身晧宇國際訓練館，6年前轉往澳門執教的他笑說台啤現...

SBL／裕隆變陣出奇兵 郭昭男：感謝蔣淯安

背水一戰的裕隆隊在今天總冠軍賽第5戰「變陣」，首節就擺上雙洋將基恩和布拉，另把防守「大鎖」郭昭男拉到先發看管台啤隊隊長蔣...

圖輯／裕隆擊敗台啤 SBL總冠軍賽驟死戰決勝負

SBL總冠軍戰，聽牌的台啤隊今晚不敵裕隆隊，兩隊將於本周四第七戰一決勝負。

SBL／基恩狂轟24分 裕隆上半場7分領先台啤

陷入退無可退的裕隆隊，今天在總冠軍賽第5戰大幅變陣，除首節從前4戰的單洋將改為雙洋將基恩、布拉同時上陣，並改以郭昭男先發...

SBL／台啤拚封王 蔣淯安：不想打第6戰

包辦第17季SBL例行賽上、下半季冠軍的台啤隊，帶著1勝優勢進入總冠軍賽，前兩戰雖都吞敗，第3戰起在雙洋將巴克利、塞瑟夫...

WSBL／賽事公文過關！ 下周「閉門」開打

第十七季ＳＢＬ賽程將於本周落幕，延賽後的第十五季ＷＳＢＬ擬定五月六日接棒，核准賽事進行的公文「卡關」多時確定通過，下周在...

SBL／冠軍拒讓人 裕隆咬定蔣淯安

第十七季ＳＢＬ總冠軍賽今天進行關鍵第五戰，率先「聽牌」的台啤隊將挑戰隊史第五冠，連輸兩場的裕隆隊盼延長戰線到周四驟死戰，...

WSBL／確定開賽！5月6日台北體育館閉門開戰

第15季WSBL原訂4月13日開戰，月初中華籃球協會宣布因疫情影響延期，原本訂5月6日開賽，公文卻「卡關」，今天傳出體育...

SBL／冠軍賽裕隆背水一戰 首要降低團隊失誤

裕隆納智捷在SBL總冠軍系列賽陷入2比3落後，明天將力拚續命，執行教練李啟億坦言，他仍會鼓勵球員有機會就勇於出手，此外能...

SBL／台啤拚封王 蔣淯安：別想還有輸球空間

聯盟頭號種子台灣啤酒，在SBL總冠軍系列賽以3比2領先裕隆納智捷，明天台啤將力拚封王，主控蔣淯安則提醒：「別去想我們還有...

熱門新聞

MLB／A-Rod邀台灣富豪合買大都會 富比世爆金主是富邦

中職／諸葛紅中營內無大將 黑帥索沙獨守新莊城

NBA／葛登寫歌諷灌籃9分 韋德幽默以對

NBA／登門拖羅德曼去練習 紀錄片導演：喬丹抓他鼻環

NBA／無緣參與喬丹巔峰 楊恩看紀錄片驚呼連連

NBA／轉述張伯倫發言 湯瑪斯再公開虧喬丹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。