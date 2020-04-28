SBL／台啤稱基恩為喬丹上身 裕隆：是艾佛森

裕隆隊洋將基恩今天大殺四方，前三節就轟下40分，全場29投19中拿46分的表現造成台啤隊重傷害，表現讓台啤教頭周俊三形容是「喬丹（Michael Jordan）」等級，是裕隆99：81扳平總冠軍賽的頭號功臣。

聽聞周俊三的形容，裕隆教頭李啟億妙回說：「這頂多算艾佛森（Allen Iverson）吧！」身高173公分的基恩也附和，艾佛森一直是他的偶像，今天打球風格和偶像相似，最重要是為球隊拿下了勝利。

基恩前4戰得分也都從25分起跳，但出手數都不超過15次，今天「殺紅眼」，全場29次出手，一人就超過台啤兩位洋將巴克利和塞瑟夫加總，李啟億表示並沒授意基恩全面進攻，「他就是表現他自己，有時他覺得有機會進攻的球不會放過，但他也會傳球，剛好今天命中率很好，沒一定要他攻。」

得分推進個人SBL新高的基恩笑說，李啟億平常就會開玩笑要他「一對一打掉」，這的確也是他最擅長的得分方式，且今天已經是退無可為的關鍵戰，他賽前就告訴自己要有「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）過去總冠軍賽第6戰的主宰戰局表現，「我告訴自己要非常積極，持續前進，不能輸。」

台啤教頭周俊三不諱言，今天防守基恩這個點沒成功，且自家球員心情上有些「近鄉情怯」，「上場有點害怕，沒那麼篤定、堅決。」不過他原本就有拚到第6戰的心理準備，畢竟裕隆兩位洋將若能一起發揮堪稱「無懈可擊」，周四最後的「驟死戰」仍會想辦法守住勝利。

台啤包辦例行賽上、下半季冠軍，帶著1勝優勢進入總冠軍賽，裕隆則是從年度挑戰賽擊敗璞園、取得總冠軍賽門票，今天將戰局逼平成3：3，兩隊周四都有機會迎接隊史第5冠。