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強弓專案再驗證：台版「薩德」弓三增程版升空

練台生從退役軍人變傳媒大亨 為一件事變「打馬悍將」

SBL／基恩狂飆46分擒台啤 裕隆逼出驟死戰　

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
裕隆洋將基恩（左）狂轟46分，成球隊大勝功臣。記者侯永全／攝影
裕隆洋將基恩（左）狂轟46分，成球隊大勝功臣。記者侯永全／攝影

總冠軍賽陷入2：3劣勢的裕隆隊，今天「變陣」收到成效，除洋將基恩狂飆46分，「奇兵」郭昭男攻守兩端也有發揮，助隊以99：81大勝台啤隊，兩隊周四下午5點登場的第6戰將決一死戰。

裕隆隊總冠軍賽前4戰的首節都使用單洋將，今天除讓雙洋將基恩、布拉同時上陣，前4戰都打替補的郭昭男也拉上先發，專門防守昔日青年高中學長、台啤隊長蔣淯安；基恩首節就轟下14分，台啤靠單節6記三分球才以26：25取得微幅領先，但第二節被基恩再砍10分，半場反以40：47落後。

基恩第三節手感仍燙，第一球就是外線破網，他連切帶投包辦裕隆單節前12分的10分，加上呂濟而和呂政儒外線也開火，裕隆最多領先達71：50，三節打完也握有75：55優勢。

第四節台啤黃聰翰和黃鎮接連外線加上周伯勳「3分打」，差距一度縮小70：85，但基恩又連進兩球，5分29秒下場時得分已達46分，成裕隆最終以99：61奪勝的頭號功臣。

基恩例行賽曾有單場41分演出，今天前三節各拿14分、10分、16分，三節打完得分就達40分，助隊取得75：55領先；第四節他7分16秒再進球，推新本季新高；總計他全場19投12中，含10投7中的三分球，不只延續總冠軍賽每場25分起跳績效，46分也寫下個人新高。

呂政儒飆進4記三分球在內的16分，第四節飆進兩記外線的簡浩12分，前4場得分沒開張的郭昭男9分、6籃板也成今天「奇兵」；台啤洋將塞瑟夫15分已是全隊最高，巴克利13分，被重點看守的蔣淯安今天13投僅3中拿10分。

裕隆洋將基恩狂轟46分，成球隊大勝功臣。記者侯永全／攝影
裕隆洋將基恩狂轟46分，成球隊大勝功臣。記者侯永全／攝影
裕隆派出郭昭男（左）防守台啤隊長蔣淯安。記者侯永全／攝影
裕隆派出郭昭男（左）防守台啤隊長蔣淯安。記者侯永全／攝影

台啤 蔣淯安 呂政儒

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