SBL／心繫老東家 潘仁德總冠軍賽挺台啤

第11季SBL後褪下球員戰袍，前台啤隊後衛潘仁德第17季總冠軍賽默默現身晧宇國際訓練館，6年前轉往澳門執教的他笑說台啤現役球員幾乎沒有同隊經歷，但仍關心老東家，只要SBL賽季期間人在台灣，就會關心待了超過10年的前球隊。

68年次的潘仁德是SBL「元老級」成員，生涯都披台啤戰袍，是台啤第4季、第5季和第8季的冠軍班底；他第10季和第11季雖有登錄但沒留下出賽紀錄，之後轉網澳門發展，用另種方式延續籃球路。

2月剛簽下新約的潘仁德提到，台啤球風和過去自己在球隊相較，節奏似乎更快，「現在球員年輕化，這批我幾乎都沒同隊過了。」

台啤現任隊長蔣淯安第12季成為台啤新血，周伯勳雖第10季進入SBL，但前兩季都是台銀隊成員，第12季轉戰台啤時潘仁德已退休，只有第10季加入台啤的蘇柏彰、第11季加盟的王晧吉勉強和潘仁德有「重疊」。

澳門籃球賽季目前因新冠肺炎暫停，潘仁德從農曆年開始的假期因此延長，但他今天也收到消息，帶領的高中球隊有可能5月復賽，留台可能進入倒數計時。

他提到，澳門幾年就會出現身材條件不錯的選手，像台師大2公尺長人容毅燊就是他引薦來台，未來也會繼續扮演兩地的籃球「橋樑」。