SBL／台啤拚封王 蔣淯安：不想打第6戰

包辦第17季SBL例行賽上、下半季冠軍的台啤隊，帶著1勝優勢進入總冠軍賽，前兩戰雖都吞敗，第3戰起在雙洋將巴克利、塞瑟夫和本土發揮下連拿兩勝，率先取得「聽牌」優勢，今天第5戰就有機會迎接隊史第5冠，隊長蔣淯安強調說：「當然希望這場就結束！」

台啤上度奪冠已是第13季，去年同樣有機會挑戰金盃卻遭富邦隊4戰「橫掃」，第12季加入台啤的蔣淯安說：「如果說冠軍，是有點久了，但去年也有打進總冠軍賽。」他還記得第12季「菜鳥年」球隊也闖總冠軍賽，但3：1絕對優勢下卻遭璞園隊連趕3場演出大逆轉，讓他對「驟死戰」有些陰影，今年大好機會不想再「夜長夢多」。

裕隆和台啤是SBL前兩支完成連霸的隊伍，裕隆在SBL前3季寫下3連霸，第4季冠軍就換台啤，隔年寫下隊史首度二連霸，擊敗的對手正是裕隆；裕隆第7季迎接第4冠，第14季重返總冠軍賽但直落4不敵達欣隊，台啤則是第8季和13季再封王，兩隊本季都是要挑戰隊史第5冠。

台啤拿過總冠軍賽MVP的球員分別是「野獸」林志傑、「阿美戰士」楊敬敏和洋將歐布萊恩，今年若能迎接金盃，被封為場上教練的蔣淯安MVP呼聲極高，UBA曾「錯過」MVP的他笑說不多想，幫助球隊獲勝是第一目標。