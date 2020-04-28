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WSBL／賽事公文過關！ 下周「閉門」開打

聯合報 / 記者曾思儒／台北報導
劉希曄（左）希望超級女籃ＷＳＢＬ下周如期開打。圖／聯合報系資料照片
劉希曄（左）希望超級女籃ＷＳＢＬ下周如期開打。圖／聯合報系資料照片

第十七季SBL賽程將於本周落幕，延賽後的第十五季WSBL擬定五月六日接棒，核准賽事進行的公文「卡關」多時確定通過，下周在台北體育館「閉門」開打。

「防疫能克服，就ＯＫ。」體育署競技運動組組長洪志昌指出，WSBL原場地晧宇國際訓驗館腹地小，若連同熱身球隊都進場，會超過中央流行疫情指揮中心下達的室內活動人數一百人以下規定，中華籃球協會調整賽程後改至台北體育館和板橋體育館舉行，加上球團出賽意願高、賽季期間可作為暑假瓊斯盃的選拔依據，下周如期開戰應沒問題。

WSBL原本計畫四月十三日在晧宇國際訓練館舉行「閉門」開幕戰，但計畫因疫情暫緩，中華籃協經會議後提出改善措施，公文上周送出後遲遲沒得到回音，排定的賽程也無法公告，不過昨天傳出核准消息，籃協收到公文就能啟動相關作業。

中華籃協副秘書長孫朝表示，除將賽事都移到台北和板體，協會針對防疫也訂出嚴謹辦法。

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