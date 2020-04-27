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WSBL／確定開賽！5月6日台北體育館閉門開戰
第15季WSBL原訂4月13日開戰，月初中華籃球協會宣布因疫情影響延期，原本訂5月6日開賽，公文卻「卡關」，今天傳出體育署已簽過公文，中華籃協雖還沒正式接到公文，但下周如期開戰不成問題。
體育署運動競技組組長洪志昌表示，最初中華籃協提出的賽程，場館是在晧宇國際訓練館，「晧宇比較小，4隊進去會超過室內活動100人以下的規定，改了場館後，我認為比較好。」
他也提到，改善場館外，WSBL球團都有出賽意願，籃協也有加強防疫措施，加上賽期能做為暑假瓊斯盃的選拔依據，四點相加，樂見賽事如期舉行。
籃協排定的新賽程，場館以台北體育館為主，排除晧宇國際訓練館，最後一周預計移至板橋體育館舉行，籃協副秘書長孫朝表示，協會針對防疫下足功夫，除排除體育署有疑慮的場館問題，每場比賽的時間也從過往的100分鐘延長到2小時，每場比賽將「清場」後再開放另兩隊進場，減少群聚風險。
第15季WSBL維持國泰人壽、中華電信、台元和台電4隊陣容，採例行賽5循環，季後賽依例行賽排名，前兩名直接進行三戰兩勝制冠軍戰，例行賽後兩名打季軍戰；中華籃協已有洽談轉播單位，但相關細節還沒公布。
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