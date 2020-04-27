SBL／冠軍賽裕隆背水一戰 首要降低團隊失誤

裕隆納智捷在SBL總冠軍系列賽陷入2比3落後，明天將力拚續命，執行教練李啟億坦言，他仍會鼓勵球員有機會就勇於出手，此外能否減少團隊失誤，則是攸關成敗的關鍵。

第17季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽，明天下午5時將在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行系列賽的第5戰，由於聯盟頭號種子台啤包攬上、下半季冠軍，因此賽前已帶有1勝優勢，台啤昨天再勝裕隆率先聽牌，最快明天就能替賽季劃下句點。

身為SBL老牌勁旅的裕隆，曾是聯盟首支寫下3連霸的豪門，今年也將挑戰隊史第5座總冠軍金盃，不過球隊在總冠軍系列賽先拿2勝後，接下來連吞2敗，反以2比3陷入淘汰邊緣。

攤開總冠軍系列賽攻守紀錄，裕隆在前2戰贏球時，團隊平均失誤僅9次，反觀後2戰輸球，平均失誤則飆升至18次，足足多出一倍，因此李啟億強調，他告訴球員，無論比賽輸贏，其實都掌握在自己手裡，「如果我們還是失誤一堆，贏球也不用想了。」

李啟億坦言，球隊在總冠軍系列賽後來居上，球員近2戰心態變得謹慎，導致臨場進攻趨於保守，出手也變得猶豫。他也承認，過去2場比賽外線失分太多，也是輸球主因之一，接下來會調整防守策略。

「或許是對手適應了我們的防守，導致過去2場每回合的防守，我們都陷入挨打、被動局面。」李啟億透露，明天比賽，他們除要凍結台啤控衛蔣淯安的滲透力，也會嚴防「綠衫軍」的重點球員。