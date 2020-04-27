SBL／台啤拚封王 蔣淯安：別想還有輸球空間

聯盟頭號種子台灣啤酒，在SBL總冠軍系列賽以3比2領先裕隆納智捷，明天台啤將力拚封王，主控蔣淯安則提醒：「別去想我們還有輸球的空間。」

第17季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽，明天下午5時將在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行第5戰，由於聯盟頭號種子台啤包攬上、下半季冠軍，因此賽前已帶有1勝優勢，台啤昨天再剋裕隆，已率先聽牌，最快明天就能替賽季劃下句點。

台啤在今年總冠軍系列賽表現起起伏伏，比賽開打就連輸2場，近兩戰止跌反彈，總算討回領先地位。台啤「小跑車」蔣淯安承認，心情就像洗了一場三溫暖，在系列賽處於落後階段，他強調：「心態就是把每一戰都當成最後一戰打。」

台啤隊史共拿過4次總冠軍，去年他們雖也同樣挺進總冠軍賽，最後卻遭富邦勇士以直落四剃光頭，含恨出局，台啤射手黃聰翰就說：「我們不想跟去年一樣，在總冠軍賽空手而歸。」

台啤總教練周俊三認為，明天比賽裕隆肯定會全力反撲，「裕隆是支很好的球隊，所以不容許我們犯太多錯，下一戰肢體碰撞多在所難免，我們還是要做好防守，並把對手的三分防堵做好，因為有好的防守才有好的快攻。」