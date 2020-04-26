SBL／台啤拚第5冠 周俊三：耐心是關鍵

包辦第17季SBL上、下半季的台啤隊，帶著1勝進入總冠軍賽，今天以90：82賞給裕隆隊2連敗後已取得3勝的「聽牌」優勢，最快周二（28日）就能迎接隊史第5座SBL金盃，教頭周俊三認為「耐心」隊仍是關鍵，面對裕隆反撲要做好肉搏戰心理準備。

台啤前一度封王已是第13季，去年再闖總冠軍賽卻遭富邦勇士隊連贏4場「橫掃」；今年例行賽打出氣勢，頭兩戰卻都落敗，等於吞下跨季總冠軍賽6連敗。

今天攻下本土最高19分的黃聰翰透露，前兩場打完，回去想很多，隊友也會討論，不想再重蹈覆轍，前一場已經抓到節奏，「今天賽前教練就有提醒，這場碰撞會很多，要有耐心，第一節我們也有打出雙洋將的優勢。」

周俊三提到，除了第一節取得22：15優勢，後三節的防守戰球員也有打出耐心，不過第5戰裕隆一定會全力反撲，碰撞難免，球隊仍要打出耐心，從防守先做起。

裕隆第一節採用「單洋將」，前兩戰雖收效果，但今天輸球後已陷入退無可退劣勢，教練李啟億坦言，每場比賽都有考慮單洋將的節數配置，「對方（台啤）已經適應，可能會再調整。」他也強調，台啤並非「無敵」，與其擔心對手士氣提升，不如先提高自家氣勢。