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SBL／2連敗後2連勝 台啤總冠軍賽退裕隆「聽牌」

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台啤隊洋將巴克利（右）切入找尋機會，裕隆隊胡凱翔努力干擾。記者季相儒／攝影
台啤隊洋將巴克利（右）切入找尋機會，裕隆隊胡凱翔努力干擾。記者季相儒／攝影

第17季SBL總冠軍賽今天進行關鍵的「聽牌」決定戰，包辦上、下半季例行賽冠軍的台啤隊，靠洋將巴克利和本土蔣淯安聯手發揮，以及黃聰翰第四節獨拿11分挹注，拉鋸戰中驚險以90：82力退裕隆隊，系列賽2連敗後2連勝，在7戰4勝制的總冠軍賽率先取得第3勝的「聽牌」優勢。

呂政儒開賽率先飆進外線，不過裕隆連拿5分後台啤回敬一波10：0攻勢反超比數；第一節2分41秒裕隆223公分的洋將布拉上場，他一上場就連續製造台啤兩犯，他和周柏臣、呂政儒接連站上罰球線，拉出一波5：0小高潮，但台啤有蔣淯安挺身而出，他先投進外線再籃下挑戰布拉，個人包辦台啤第一節最後10分，助隊首節取得22：15領先。

第二節台啤黃聰翰飆進外線，洋將塞瑟夫單打得手，台啤首度將領先擴大到兩位數，裕隆馬上喊出暫停；恢復比賽洋將基恩馬上回敬外線，加上蔣淯安領到第三犯，裕隆靠一波7：0攻勢將比分追到31：32；台啤靠周伯勳底線三分球破網止血，但胡凱翔、基恩再接連進球追平比數，不過台啤在王皓吉飆進外線、黃鎮中距離及巴克利兩罰俱中下，仍帶著42：37優勢進入下半場。

基恩第三節開打4分鐘不到就領到第4犯，不過蔣淯安2分37秒同樣領到第4犯，兩隊仍打得糾纏，台啤雖曾將領先擴大到63：56，但呂政儒先完成「4分打」，布拉再完成壓哨補籃，三節結束台啤僅以65：62領先。

第四節黃聰翰連拿5分，但布拉強勢單打一度助裕隆74：74追平；台啤雖靠洋將塞瑟夫連進兩球再超前，但3分42秒蔣淯安犯滿，不過替補上場的黃泓瀚連打進兩球，黃聰翰進攻24秒到點前「拆炸彈」成功飆進外線，台啤領先擴大到85：78。裕隆雖有基恩搶分，但巴克利罰球線上兩罰都把握，黃聰翰、黃泓瀚聯手4罰3中再下保險分，最終台啤就以90：82迎接第3勝。

台啤帶著1勝優勢進入總冠軍賽，2連敗後取得2連勝，率先取得「聽牌」優勢，周二（28日）下午5點舉行的第5戰將挑戰冠軍，若裕隆扳平戰局，封王戰將於周四（30日）下午5點登場。

呂政儒在台啤隊雙人防守下挑戰籃框。記者季相儒／攝影
呂政儒在台啤隊雙人防守下挑戰籃框。記者季相儒／攝影
裕隆隊洋將基恩找到空檔出手。記者季相儒／攝影
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台啤隊後衛蔣淯安（左）挑戰裕隆隊洋將布啦。記者季相儒／攝影
台啤隊後衛蔣淯安（左）挑戰裕隆隊洋將布啦。記者季相儒／攝影
台啤隊黃聰翰第四節獨拿11分，助隊取得「聽牌」優勢。記者季相儒／攝影
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台啤 蔣淯安 布拉 SBL

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