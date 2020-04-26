SBL／冠軍賽回歸原點 體能成聽牌關鍵

第十七季超級籃球聯賽總冠軍賽第四戰今天開打，台啤隊在前一場扳平，要趁勝追擊逆轉戰局，而裕隆隊在連贏兩場後，第三戰引以為傲的外線火力盡失，以呂政儒為首的射手群必須重新上膛。

台啤本賽季靠優異團隊防守與快速反擊，戰績一支獨秀，但總冠軍賽前兩戰防守有失水準，讓近況極佳的裕隆射手群有可趁之機，第三戰台啤才找回昔日球風將戰線延長，系列賽可能出現變化。

台啤總教練周俊三在前天賽後表示，體能是第三戰的勝敗關鍵，相較於主要輪替陣容中有多名卅歲以上老將的裕隆，年輕的台啤主力球員幾乎都在卅歲以下，在戰線延長的情況下，體能上對台啤有更多優勢，前提是能維持前一場水準。

裕隆除了體能考驗外，上場比賽也發生今年季後賽新高的廿三次失誤，教練李啟億認為，除了要解決失誤問題外，外線射手也必須重新上膛。

今天第四戰也可能成為系列賽關鍵戰，過去裕隆在總冠軍賽聽牌後、不曾錯過抱回總冠軍的機會，台啤若再被裕隆拿下一勝，勢必要透過第六場（過去為第七場）「生死戰」爭冠，但過去他們四度在季後賽打到生死戰時，都輸球收場。