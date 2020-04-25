SBL／第七場生死戰不曾贏過球 台啤明天非勝不可
第17季SBL總冠軍賽第四戰將在明天舉行，台啤（帶著一勝晉級）與裕隆目前戰成2：2平手局面，明天贏球的球隊不僅能率先聽牌，對於台啤來說又有非贏不可的壓力，因為過去他們在季後賽與對手戰成3：3平手的情況下，從未在最後一場生死戰中贏過球。
台啤與裕隆將在今年挑戰隊史第五座總冠軍，以追平璞園的聯盟最多冠紀錄，不過對於台啤來說明天他們將有非贏不可的壓力，因為在過去七戰四勝制的季後賽與冠軍系列賽中，台啤在第七戰的戰績為0勝4敗，其中包括在第6季冠軍賽出戰達欣、第12季冠軍賽出戰璞園的系列賽第七戰都以輸球收場，背負著「生死戰魔咒」。
假使明天裕隆在第四戰贏球，將會取得3勝2敗優勢，也代表著台啤要爭冠就必須要將比賽帶入第六戰，並且要破除「生死戰魔咒」，來追平璞園的最多冠紀錄。
反觀裕隆過去在七戰四勝制的季後賽與冠軍賽中，從未與對手打到第七戰過，且在率先聽牌的情況下，最終都能順利晉級或是抱回總冠軍，也代表著明天誰能搶下第三勝，最後摘冠的機率將相當高。
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