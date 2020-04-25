SBL／台啤找回擅長球風與自信 冠軍賽回歸原點

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
台啤總教練周俊三坦言，在G3擊敗裕隆扳平戰局後，全隊自信心確實提升不少。 聯合報系資料照
台啤總教練周俊三坦言，在G3擊敗裕隆扳平戰局後，全隊自信心確實提升不少。 聯合報系資料照

冠軍賽頭兩戰在有機會贏球的情況下卻都未能守城的台啤，在昨天的第三戰總算找回例行賽上下半季以及全年度戰績封王的節奏，靠著下半場的壓迫防守頻頻製造裕隆失誤，再透過反快攻奠定勝基，台啤總教練周俊三坦言，在經過這一戰後球隊自信心確實提升不少。

台啤本賽季在戰績榜上一支獨秀，上半季以11勝5敗提前封王，下半季更是只輸兩場，以近八成的勝率率先帶著一勝晉級冠軍賽，不過碰上例行賽八度碰頭贏下六場的裕隆，台啤卻在前兩戰施展不開，尤其是本賽季表現亮眼的團隊防守頻頻遭到裕隆射手群撕裂，成為苦吞二連敗的關鍵。

不過在昨天一戰中，台啤不僅找回防守，還透過防守帶動擅長的反快攻，找回最習慣的攻守模式，在下半場拿下比對手多一倍的分數，一輪猛攻也讓系列賽重新回到原點，接下來三戰誰能勝出，仍難以預測。

但相較於主要輪替陣容中有多名30歲以上老將的裕隆，年輕的台啤主力球員幾乎都在30歲以下，在戰線將繼續延長的情況下，體能條件上對於台啤將會有更多優勢，不過前提仍是能維持前一場的防守水準，總教練周俊三說：「要能打到我們這種節奏，一定要有好的籃板保護，而這個的先決條件就是防守策略要做好，才會產生反快攻的機會。」

周俊三坦言，本賽季雖然台啤有對戰優勢，但裕隆在下半季布拉加入後隊形變得更加完整，加上陣中擁有多名具有冠軍賽與國際賽經驗的球員，只要一疏忽都可能讓戰局變得艱困，「前兩場我們就是處理球沒有做好，加上裕隆的團隊外線火力確實非常強力。明天我們必須降低失誤，把攻守節奏掌握在自己手上，贏球機會才會提升。」

台啤 周俊三 布拉

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