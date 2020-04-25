SBL／慘敗20分後調整步調 裕隆射手群須重新上膛

第17季SBL總冠軍賽第三戰在昨天由帶著一勝晉級的台啤以20分差距大勝裕隆，將系列賽追平為2：2，而該場比賽的勝負關鍵出現在下半場台啤打出54：27的猛攻，裕隆球員的體能球員下滑問題也讓他們前兩戰原有的優勢盡失，能否趕在明天前重新調整狀態，將成為第四戰的勝負關鍵。

裕隆在今年挑戰賽到冠軍賽一路拉出一波五連勝，最大的關鍵點就在於射手群的穩定發揮，以及布拉掌控籃板優勢，讓璞園與台啤的快腿部隊無法打出擅長的反快攻。

不過在冠軍賽前兩戰，台啤塞瑟夫在攻守兩端成功牽制住布拉破壞力的情況下，台啤都有贏球的機會，但最終都因為裕隆射手群的優異表現功虧一簣，直到昨天的第三戰才成功的擋下裕隆，造就近三季以來冠軍賽的最大分差。

雖然裕隆教練李啟億在昨天賽後表示，球員的表現出現落差可能與體能或是心態轉變有關，不過台啤總教練周俊三就直接點出贏球最大關鍵點在於「裕隆體能下滑」，這也讓明天第四戰的勝負關鍵點同樣聚焦在雙方體能上。

裕隆在本賽季補進林宜輝、簡浩等沙場老將後，加上中華隊頭牌射手呂政儒，建構了最堅強的本土射手群，不過三人年紀都在34歲上下，體能也確實成為隱憂，三人在昨天的第三戰中得分都創下系列賽最低或是次低，這也間接導致裕隆單場僅有七顆三分球命中紀錄，而全隊全場發生高達23次失誤也創下今年季後賽新高。

裕隆教練李啟億坦言，在台啤祭出包夾防守伺候球隊雙洋將基恩（Marcus Keene）與布拉（Sim Bhullar）的情況下，球隊幾名外線射手一定要有所發揮，否則將會在進攻端遭遇很大的麻煩。

不過李啟億也強調，至少球隊在經過昨天一戰後還知道輸球原因在哪裡，將會在今天盡快找出解決辦法，「我們其實都知道這個系列賽不會那麼順利，既然知道原因在哪，就去解決。」