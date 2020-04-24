SBL／台啤找回自信 周俊三：球員需要贏的氣氛

儘管冠軍賽前兩戰遭狀況火熱的裕隆隊接連擊退，但台啤隊仍是在今天的第三戰中找回優勢，靠著年輕球員的豐沛體能，在下半場頻頻製造對手失誤發動反快攻，以20分差距將戰局扳平，台啤總教練周俊三賽後表示，今天比賽完全是贏在體能。

台啤在冠軍賽前兩戰遭裕隆外線砲火轟的七葷八素，例行賽封王的氣勢盡失，今天上半場儘管試著做出防守變陣，但仍讓裕隆取得七分領先優勢，不過下半場在擁有多名老將的裕隆出現體能下滑狀況後，台啤先是靠著防守壓迫製造對手失誤，又打出最擅長的反快攻，一口氣將比分差距拉大，成功扳平戰局。

苦吞二連敗後總算開胡，台啤的體能優勢與年輕球員發揮是最大關鍵，拿下17分的黃聰翰說：「我們三、四節沒有放棄，在體能上比較有優勢，一直快攻、製造他們失誤，才能贏下這場比賽。」

總教練周俊三則表示，由於裕隆在挑戰賽的優異表現，讓台啤球員在系列賽前兩戰的自信心不足，防守也變得患得患失，不過在今天調整回來後，系列賽仍大有可為，「今天贏球對我們幫助很大，年輕選手需要贏的氣氛，他們必須要相信自己、相信團隊，相信教練團的策略。」

SBL在前14次七戰四勝制的冠軍賽中，共出現過三次2：2局面，最終率先拿下第三勝的球隊都能高舉冠軍獎盃，這也讓周日的第四戰將變得格外關鍵。