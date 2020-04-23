快訊

重偵查、輕執行？檢察機關的業務失衡現象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／得分掛蛋到14分 黃泓瀚感謝裕隆給空檔

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台啤隊黃泓瀚攻下14分。記者林澔一／攝影
台啤隊黃泓瀚攻下14分。記者林澔一／攝影

兩天前的第17季總冠軍賽首戰3投盡墨、得分掛零，台啤隊前鋒黃泓瀚今天成球隊本土第2得分點，第三節連飆外線助隊緊咬比數，每次投進還和對手裕隆隊的板凳區做出手勢，為總冠軍賽第2戰增添些許激情。

「大瀚」手勢不少，和裕隆球員卻沒太多火藥味，裕隆教頭李啟億笑說：「可能他們有共鳴，像鄭鐵、（劉）人豪，高中都能仁的，感情好，有講他們在講的語言。」

今天攻下14分的黃泓瀚也說，裕隆許多學長，比賽時會對他噴些「垃圾話」，「他們叫我繼續投，我就繼續投！」他認真說，既然對手放投，就投進證明自己，三分球8投4中的他也感謝教練周俊三設計戰術，「得分荒時，好好把握自己的節奏，把球投進。」

「板凳要跳出來幫助先發，幫助分擔他們體力，才有體力打第四節。」黃泓瀚說。

不過他和陳兆豪今天雖各有14分和10分貢獻，但裕隆延續首戰的火熱外線手感，全場28投13中，洋將基恩、周柏臣、呂政儒、簡浩和林宜輝都有進球紀錄；戴著粉紅頭套的簡浩連同年度挑戰賽最終戰在內，已連3場貢獻3記三分彈，讓台啤教頭周俊三賽後都虧說「例行賽投不進，準在季後賽」。

今天外線4投3中貢獻15分的簡浩提到，本來就預設台啤會全力搶勝，相信對手連輸兩場後會更積極，「我們做好防守，相信進攻會愈來愈順。」

簡浩 台啤 周俊三

延伸閱讀

SBL／總冠軍賽2連勝！ 裕隆三分雨再退台啤

SBL／總冠軍賽直播登FIBA 簡浩：以台灣為榮

SBL／布拉沒發揮 李啟億：我們只靠外線很危險

SBL／台啤一勝優勢消失 周俊三：不會氣餒

相關新聞

SBL／總冠軍賽2連勝！ 裕隆三分雨再退台啤

第17季SBL總冠軍賽第2戰直播登上FIBA，台啤隊和裕隆隊在「全球唯一」的籃球聯賽總冠軍賽打得糾結，三節打完裕隆僅1分...

SBL／得分掛蛋到14分 黃泓瀚感謝裕隆給空檔

兩天前的第17季總冠軍賽首戰3投盡墨、得分掛零，台啤隊前鋒黃泓瀚今天成球隊本土第2得分點，第三節連飆外線助隊緊咬比數，每...

SBL／備用隱眼消失 蔣淯安內心戲：死定了！

上半場就攻下16分，台啤隊當家球星蔣淯安今天SBL總冠軍賽第2戰下半場卻被撞掉隱形眼鏡，原本會攜帶的備用款也消失無蹤，讓...

SBL／總冠軍賽直播登FIBA 簡浩：以台灣為榮

SBL在新冠肺炎期間如期舉行，成為「全球唯一」舉行的籃球聯賽總冠軍賽，今天進行的第2戰直播更將登上FIBA官方Youtu...

川普喊中國病毒 林書豪：不希望任何族群受攻擊

台裔球星林書豪先前曾抨擊美國總統川普以「中國病毒」稱呼2019冠狀病毒疾病。林書豪今天接受美媒訪問時解釋，他不希望任何種...

SBL／FIBA洽談合作 冠軍賽直播將登官方臉書

SBL總冠軍戰今天將舉行第二戰，在日前轉播單位ELEVEN SPORTS透過推特進行全球直播，獲得世界籃球迷的熱烈迴響...

SBL／總冠軍賽先2勝 封王機率近8成

第十七季ＳＢＬ總冠軍賽第二戰今天登場，裕隆隊首戰擊敗帶著一勝晉級的台啤隊，讓系列賽回到原點，而根據聯賽過去十四次七戰四勝制冠軍賽歷史，只要拿下第二勝的球隊，有近八成機率在最終高舉冠軍盃。

SBL／布拉沒發揮 李啟億：我們只靠外線很危險

在冠軍賽首戰靠著團隊猛轟十五顆三分球，將戰局扳成一比一平手後，裕隆隊希望在今天第二戰，能讓陣中巨獸布拉發揮禁區優勢，靠更平衡的內外線攻勢迎戰台啤隊，趁勝追擊再搶勝。

SBL／冠軍賽下剋上 過去16季僅發生過3次

第17季SBL總冠軍賽在昨天進行完首戰後，年度戰績第三名的裕隆率先拔得頭籌，以1：1扳平帶著一勝晉級的戰績龍頭台啤，而在...

SBL／台啤一勝優勢消失 周俊三：不會氣餒

本賽季例行賽上下半季皆封王的台啤，在帶著一勝前進冠軍賽後，卻在首場比賽以五分差距不敵從挑戰賽晉級的裕隆，讓系列賽回到原點...

SBL／只靠外線很危險 裕隆盼第二戰增加布拉持球機會

第17季SBL總冠軍賽昨天由裕隆以88：83拔得頭籌，讓帶著一勝晉級冠軍賽的台啤失去優勢，不過裕隆教練李啟億認為，首場比...

SBL冠軍賽／呂政儒「練這麼久，就為了現在」

第二季起投入ＳＢＬ，第三季披上裕隆隊戰袍，卅四歲的呂政儒生涯第五度叩關總冠軍金盃，昨日面對一勝在手的台啤隊，展現老將價值，全場三分球十二投八中，轟卅二分率隊勝出，呂政儒平常心以對，扮演好自己角色，「練這麼久，就是為了現在。」

熱門新聞

中職／英文轉播需求大增 NBC也關心台灣頻道怎找人

NBA／隊友沈迷毒品美色誘惑 菜鳥喬丹堅持勇敢說不

NBA／因喬丹紀錄片無辜中槍 畢拉普斯替詹皇大聲喊冤

NBA／若98年公牛沒解體 羅德曼：輕鬆4連霸

NBA／評選公牛最佳先發五人 拉文答案引爭議

中職／4隊提供英文轉播 悍將首戰邀請陳金鋒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。