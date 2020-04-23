SBL／得分掛蛋到14分 黃泓瀚感謝裕隆給空檔

兩天前的第17季總冠軍賽首戰3投盡墨、得分掛零，台啤隊前鋒黃泓瀚今天成球隊本土第2得分點，第三節連飆外線助隊緊咬比數，每次投進還和對手裕隆隊的板凳區做出手勢，為總冠軍賽第2戰增添些許激情。

「大瀚」手勢不少，和裕隆球員卻沒太多火藥味，裕隆教頭李啟億笑說：「可能他們有共鳴，像鄭鐵、（劉）人豪，高中都能仁的，感情好，有講他們在講的語言。」

今天攻下14分的黃泓瀚也說，裕隆許多學長，比賽時會對他噴些「垃圾話」，「他們叫我繼續投，我就繼續投！」他認真說，既然對手放投，就投進證明自己，三分球8投4中的他也感謝教練周俊三設計戰術，「得分荒時，好好把握自己的節奏，把球投進。」

「板凳要跳出來幫助先發，幫助分擔他們體力，才有體力打第四節。」黃泓瀚說。

不過他和陳兆豪今天雖各有14分和10分貢獻，但裕隆延續首戰的火熱外線手感，全場28投13中，洋將基恩、周柏臣、呂政儒、簡浩和林宜輝都有進球紀錄；戴著粉紅頭套的簡浩連同年度挑戰賽最終戰在內，已連3場貢獻3記三分彈，讓台啤教頭周俊三賽後都虧說「例行賽投不進，準在季後賽」。

今天外線4投3中貢獻15分的簡浩提到，本來就預設台啤會全力搶勝，相信對手連輸兩場後會更積極，「我們做好防守，相信進攻會愈來愈順。」