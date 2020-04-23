SBL／總冠軍賽2連勝！ 裕隆三分雨再退台啤

第17季SBL總冠軍賽第2戰直播登上FIBA，台啤隊和裕隆隊在「全球唯一」的籃球聯賽總冠軍賽打得糾結，三節打完裕隆僅1分領先，第四節在洋將基恩領軍下才甩開台啤隊糾纏，以89：83迎接2連勝。

台啤包辦例行賽上、下半季冠軍，帶著1勝優勢進入總冠軍賽，挑戰賽擊敗璞園隊晉級的裕隆兩天前首戰靠射手呂政儒8記三分球領軍下搶下勝利，系列賽扳平成1：1。

今天關鍵第2戰，台啤後衛蔣淯安第一波攻擊就切入完成「3分打」，台啤洋將巴克利也飆進外線，裕隆雖有呂政儒回敬三分球，但讓台啤洋將塞瑟夫籃下打進，蔣淯安再帶出球隊7：0攻勢，首節取得24：19領先。

第一節拿下8分的蔣淯安，第二節第一球又是三分破網，塞瑟夫籃下再打進，加上黃鎮飆進三分球，台啤將領先擴大到32：21；裕隆喊出暫停後基恩外線連中兩元，胡凱翔也有貢獻，一波10：0攻勢差距縮小到1分，簡浩投進半場壓哨外線更助裕隆以48：45反超。

基恩單節12分，上半場4投4中的簡浩10分，台啤以蔣淯安16分分庭抗禮。

第三節裕隆林宜輝、基恩又接連飆進外線，台啤雖有陳兆豪中距離貢獻分數，但林宜輝單節第二記三分球助隊取得63：55優勢；台啤靠黃泓瀚連進兩記三分球帶動士氣，陳兆豪中距離也有建樹，三節打完差距僅以66：67落後裕隆。

第四節簡浩第一球外線出手就是底角空心，陳兆豪雖進球回應，但呂政儒2罰中1、呂濟而連進兩球，裕隆領先再拉大到75：68，1分15秒基恩「3分打」後優勢擴大到85：76；台啤追分靠塞瑟夫籃下打進後記出犯規戰術，黃泓瀚再飆外線，但裕隆基恩連罰帶投拿下3分，呂政儒19.4秒罰球線再下保險分，最終裕隆就以89：83再下一城，系列賽取得2：1優勢。