快訊

法官聲請釋憲：爆粗口=公然侮辱罪？禮貌國或法治國

小豬渣男行為全曝 舊愛嗆：浪費人家青春

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／總冠軍賽2連勝！ 裕隆三分雨再退台啤

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
裕隆隊簡浩外線取分。記者林澔一／攝影
裕隆隊簡浩外線取分。記者林澔一／攝影

第17季SBL總冠軍賽第2戰直播登上FIBA，台啤隊和裕隆隊在「全球唯一」的籃球聯賽總冠軍賽打得糾結，三節打完裕隆僅1分領先，第四節在洋將基恩領軍下才甩開台啤隊糾纏，以89：83迎接2連勝。

台啤包辦例行賽上、下半季冠軍，帶著1勝優勢進入總冠軍賽，挑戰賽擊敗璞園隊晉級的裕隆兩天前首戰靠射手呂政儒8記三分球領軍下搶下勝利，系列賽扳平成1：1。

今天關鍵第2戰，台啤後衛蔣淯安第一波攻擊就切入完成「3分打」，台啤洋將巴克利也飆進外線，裕隆雖有呂政儒回敬三分球，但讓台啤洋將塞瑟夫籃下打進，蔣淯安再帶出球隊7：0攻勢，首節取得24：19領先。

第一節拿下8分的蔣淯安，第二節第一球又是三分破網，塞瑟夫籃下再打進，加上黃鎮飆進三分球，台啤將領先擴大到32：21；裕隆喊出暫停後基恩外線連中兩元，胡凱翔也有貢獻，一波10：0攻勢差距縮小到1分，簡浩投進半場壓哨外線更助裕隆以48：45反超。

基恩單節12分，上半場4投4中的簡浩10分，台啤以蔣淯安16分分庭抗禮。

第三節裕隆林宜輝、基恩又接連飆進外線，台啤雖有陳兆豪中距離貢獻分數，但林宜輝單節第二記三分球助隊取得63：55優勢；台啤靠黃泓瀚連進兩記三分球帶動士氣，陳兆豪中距離也有建樹，三節打完差距僅以66：67落後裕隆。

第四節簡浩第一球外線出手就是底角空心，陳兆豪雖進球回應，但呂政儒2罰中1、呂濟而連進兩球，裕隆領先再拉大到75：68，1分15秒基恩「3分打」後優勢擴大到85：76；台啤追分靠塞瑟夫籃下打進後記出犯規戰術，黃泓瀚再飆外線，但裕隆基恩連罰帶投拿下3分，呂政儒19.4秒罰球線再下保險分，最終裕隆就以89：83再下一城，系列賽取得2：1優勢。

裕隆第一戰三分球36投15中，命中率超過4成，今天也有28投13中發揮，命中率達4成6，外線4投3中的簡浩攻下15分，基恩26分；台啤以17分、11籃板最佳，蔣淯安16分集中在前兩節。

台啤隊洋將巴克利（中）單打，裕隆隊呂政儒（左）試圖阻擋。記者林澔一／攝影
台啤隊洋將巴克利（中）單打，裕隆隊呂政儒（左）試圖阻擋。記者林澔一／攝影
裕隆隊223公分的洋將布拉（左）籃下逞威。記者林澔一／攝影
裕隆隊223公分的洋將布拉（左）籃下逞威。記者林澔一／攝影
裕隆隊洋將基恩（左）上半場就攻下12分。記者林澔一／攝影
裕隆隊洋將基恩（左）上半場就攻下12分。記者林澔一／攝影
台啤隊洋將塞瑟夫攻擊在裕隆隊兩名球員前攻擊籃框。記者林澔一／攝影
台啤隊洋將塞瑟夫攻擊在裕隆隊兩名球員前攻擊籃框。記者林澔一／攝影

台啤 蔣淯安 簡浩

延伸閱讀

SBL／總冠軍賽直播登FIBA 簡浩：以台灣為榮

SBL／總冠軍賽先2勝 封王機率近8成

SBL／布拉沒發揮 李啟億：我們只靠外線很危險

SBL冠軍賽／呂政儒「練這麼久，就為了現在」

相關新聞

SBL／總冠軍賽2連勝！ 裕隆三分雨再退台啤

第17季SBL總冠軍賽第2戰直播登上FIBA，台啤隊和裕隆隊在「全球唯一」的籃球聯賽總冠軍賽打得糾結，三節打完裕隆僅1分...

SBL／總冠軍賽直播登FIBA 簡浩：以台灣為榮

SBL在新冠肺炎期間如期舉行，成為「全球唯一」舉行的籃球聯賽總冠軍賽，今天進行的第2戰直播更將登上FIBA官方Youtu...

川普喊中國病毒 林書豪：不希望任何族群受攻擊

台裔球星林書豪先前曾抨擊美國總統川普以「中國病毒」稱呼2019冠狀病毒疾病。林書豪今天接受美媒訪問時解釋，他不希望任何種...

SBL／FIBA洽談合作 冠軍賽直播將登官方臉書

SBL總冠軍戰今天將舉行第二戰，在日前轉播單位ELEVEN SPORTS透過推特進行全球直播，獲得世界籃球迷的熱烈迴響...

SBL／總冠軍賽先2勝 封王機率近8成

第十七季ＳＢＬ總冠軍賽第二戰今天登場，裕隆隊首戰擊敗帶著一勝晉級的台啤隊，讓系列賽回到原點，而根據聯賽過去十四次七戰四勝制冠軍賽歷史，只要拿下第二勝的球隊，有近八成機率在最終高舉冠軍盃。

SBL／布拉沒發揮 李啟億：我們只靠外線很危險

在冠軍賽首戰靠著團隊猛轟十五顆三分球，將戰局扳成一比一平手後，裕隆隊希望在今天第二戰，能讓陣中巨獸布拉發揮禁區優勢，靠更平衡的內外線攻勢迎戰台啤隊，趁勝追擊再搶勝。

SBL／冠軍賽下剋上 過去16季僅發生過3次

第17季SBL總冠軍賽在昨天進行完首戰後，年度戰績第三名的裕隆率先拔得頭籌，以1：1扳平帶著一勝晉級的戰績龍頭台啤，而在...

SBL／台啤一勝優勢消失 周俊三：不會氣餒

本賽季例行賽上下半季皆封王的台啤，在帶著一勝前進冠軍賽後，卻在首場比賽以五分差距不敵從挑戰賽晉級的裕隆，讓系列賽回到原點...

SBL／只靠外線很危險 裕隆盼第二戰增加布拉持球機會

第17季SBL總冠軍賽昨天由裕隆以88：83拔得頭籌，讓帶著一勝晉級冠軍賽的台啤失去優勢，不過裕隆教練李啟億認為，首場比...

SBL冠軍賽／呂政儒「練這麼久，就為了現在」

第二季起投入ＳＢＬ，第三季披上裕隆隊戰袍，卅四歲的呂政儒生涯第五度叩關總冠軍金盃，昨日面對一勝在手的台啤隊，展現老將價值，全場三分球十二投八中，轟卅二分率隊勝出，呂政儒平常心以對，扮演好自己角色，「練這麼久，就是為了現在。」

SBL冠軍賽／裕隆變陣奏效 捨布拉用單洋將扳平台啤

第十七季ＳＢＬ總冠軍賽昨日「閉門」登場，面對包辦上、下半季冠軍、擁有總冠軍系列賽一勝優勢的台啤隊，裕隆隊老將呂政儒延續季後挑戰賽手感，全隊十五記三分球、一人貢獻八顆，攻下全場最高卅二分，率隊以八十八比八十三力克台啤，系列賽一比一扳平。

SBL／呂政儒8記3分球準翻天 基恩喊讚：老將價值

延續季後挑戰賽手感，裕隆隊當家射手呂政儒，21日總冠軍賽第一戰全場飆進8記三分球，攻下總冠軍賽單場最佳32分高分，率隊8...

熱門新聞

中職／英文轉播需求大增 NBC也關心台灣頻道怎找人

NBA／隊友沈迷毒品美色誘惑 菜鳥喬丹堅持勇敢說不

NBA／若98年公牛沒解體 羅德曼：輕鬆4連霸

中職／4隊提供英文轉播 悍將首戰邀請陳金鋒

NBA／因喬丹紀錄片無辜中槍 畢拉普斯替詹皇大聲喊冤

中職／海外球迷瘋台灣棒球 推特「追蹤」按起來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。