SBL／總冠軍賽直播登FIBA 簡浩：以台灣為榮
SBL在新冠肺炎期間如期舉行，成為「全球唯一」舉行的籃球聯賽總冠軍賽，今天進行的第2戰直播更將登上FIBA官方Youtube及臉書，球員賽前都已得知消息，裕隆隊射手簡浩直喊「以台灣為榮」。
簡浩的太太家人居住在密西根，「狀況愈來愈不好，現在是全美第五（嚴重）。」簡浩提到，疫情期間彼此都會關心動態，全球體育賽事受新冠肺炎影響紛紛停擺下，SBL可以順利舉行，太太家人也很希望看到他的表現，今天開始就能如願，讓他笑說「很OK」外也喊「Proud of Taiwan（以台灣為榮）」，賽前熱身一起練投的中鋒李德威也附和「台灣No.1」。
上、下半季都摘下例行賽冠軍的台啤隊，帶著1勝優勢進入第17季SBL總冠軍賽，首戰不敵裕隆遭扳平季後賽，雙雄激戰創下全球80萬收看人次，也吸引FIBA和轉播單位ELEVEN SPORTS洽談合作，今天開始的冠軍系列賽除在FIBA官方Youtube及臉書看得到。
ELEVEN SPORTS表示，FIBA將自行加入英文評述，雖僅限海外觀眾收看，仍是另種打開台灣知名度的方式。
台啤前鋒黃聰翰透露，隊友都知道今天開始的比賽FIBA都看得到，「現在是全世界矚目，要打出我們自己的球風。」
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