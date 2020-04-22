SBL／冠軍賽下剋上 過去16季僅發生過3次

第17季SBL總冠軍賽在昨天進行完首戰後，年度戰績第三名的裕隆率先拔得頭籌，以1：1扳平帶著一勝晉級的戰績龍頭台啤，而在SBL過去16個賽季以來，在冠軍賽僅發生過三次「下剋上」的狀況，且剛好都是由今年在冠軍賽交手的兩隊所創下。

台啤今年例行賽不僅完成上、下半季封王，年度勝率還高達7成8，以戰績龍頭之姿提前帶著一勝晉級到冠軍賽，不過在首場比賽卻遭到年度排名第三名，並從挑戰賽晉級的裕隆以五分差距擊退，讓雙方戰成1：1平手，也讓裕隆有機會上演冠軍賽史上第四次的「下剋上」。

SBL過去16年來曾在冠軍賽發生過三次年度戰績「下剋上」的戲碼，其中第一支創下的球隊就是台啤，他們在第五季時以年度戰績第二名晉級季後賽，並在首輪以3：0橫掃米迪雅精靈後，總冠軍賽再以4：2擊敗當年戰績龍頭裕隆，完成二連霸，第13季時他們則是在冠軍賽擊敗當年龍頭璞園，兩度完成冠軍賽下剋上的戲碼。

至於裕隆則是曾在第七季時以年度戰績第二名，在冠軍賽以4：2淘汰當年龍頭達欣，搶下隊史第四座總冠軍，也是該隊最近一次拿下冠軍。

而在採取七戰四勝制的總冠軍賽史上（第3至16季），只要拿下第二勝的球隊，14次中有11次最終封王，僅有三次例外，分別為第4季的達欣以及第6季、第12季的台啤。