快訊

艦隊具抗體發燒實習生二採確診 張上淳：抗體病毒共存少見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／冠軍賽下剋上 過去16季僅發生過3次

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
裕隆在SBL冠軍賽首場獲勝。 中華籃協提供
裕隆在SBL冠軍賽首場獲勝。 中華籃協提供

第17季SBL總冠軍賽在昨天進行完首戰後，年度戰績第三名的裕隆率先拔得頭籌，以1：1扳平帶著一勝晉級的戰績龍頭台啤，而在SBL過去16個賽季以來，在冠軍賽僅發生過三次「下剋上」的狀況，且剛好都是由今年在冠軍賽交手的兩隊所創下。

台啤今年例行賽不僅完成上、下半季封王，年度勝率還高達7成8，以戰績龍頭之姿提前帶著一勝晉級到冠軍賽，不過在首場比賽卻遭到年度排名第三名，並從挑戰賽晉級的裕隆以五分差距擊退，讓雙方戰成1：1平手，也讓裕隆有機會上演冠軍賽史上第四次的「下剋上」。

SBL過去16年來曾在冠軍賽發生過三次年度戰績「下剋上」的戲碼，其中第一支創下的球隊就是台啤，他們在第五季時以年度戰績第二名晉級季後賽，並在首輪以3：0橫掃米迪雅精靈後，總冠軍賽再以4：2擊敗當年戰績龍頭裕隆，完成二連霸，第13季時他們則是在冠軍賽擊敗當年龍頭璞園，兩度完成冠軍賽下剋上的戲碼。

至於裕隆則是曾在第七季時以年度戰績第二名，在冠軍賽以4：2淘汰當年龍頭達欣，搶下隊史第四座總冠軍，也是該隊最近一次拿下冠軍。

而在採取七戰四勝制的總冠軍賽史上（第3至16季），只要拿下第二勝的球隊，14次中有11次最終封王，僅有三次例外，分別為第4季的達欣以及第6季、第12季的台啤。

台啤 SBL 達欣

延伸閱讀

SBL／台啤一勝優勢消失 周俊三：不會氣餒

SBL／只靠外線很危險 裕隆盼第二戰增加布拉持球機會

SBL冠軍賽／呂政儒「練這麼久，就為了現在」

SBL冠軍賽／裕隆變陣奏效 捨布拉用單洋將扳平台啤

相關新聞

SBL／台啤一勝優勢消失 周俊三：不會氣餒

本賽季例行賽上下半季皆封王的台啤，在帶著一勝前進冠軍賽後，卻在首場比賽以五分差距不敵從挑戰賽晉級的裕隆，讓系列賽回到原點...

SBL／只靠外線很危險 裕隆盼第二戰增加布拉持球機會

第17季SBL總冠軍賽昨天由裕隆以88：83拔得頭籌，讓帶著一勝晉級冠軍賽的台啤失去優勢，不過裕隆教練李啟億認為，首場比...

SBL／冠軍賽下剋上 過去16季僅發生過3次

第17季SBL總冠軍賽在昨天進行完首戰後，年度戰績第三名的裕隆率先拔得頭籌，以1：1扳平帶著一勝晉級的戰績龍頭台啤，而在...

SBL冠軍賽／呂政儒「練這麼久，就為了現在」

第二季起投入ＳＢＬ，第三季披上裕隆隊戰袍，卅四歲的呂政儒生涯第五度叩關總冠軍金盃，昨日面對一勝在手的台啤隊，展現老將價值，全場三分球十二投八中，轟卅二分率隊勝出，呂政儒平常心以對，扮演好自己角色，「練這麼久，就是為了現在。」

SBL冠軍賽／裕隆變陣奏效 捨布拉用單洋將扳平台啤

第十七季ＳＢＬ總冠軍賽昨日「閉門」登場，面對包辦上、下半季冠軍、擁有總冠軍系列賽一勝優勢的台啤隊，裕隆隊老將呂政儒延續季後挑戰賽手感，全隊十五記三分球、一人貢獻八顆，攻下全場最高卅二分，率隊以八十八比八十三力克台啤，系列賽一比一扳平。

SBL／呂政儒8記3分球準翻天 基恩喊讚：老將價值

延續季後挑戰賽手感，裕隆隊當家射手呂政儒，21日總冠軍賽第一戰全場飆進8記三分球，攻下總冠軍賽單場最佳32分高分，率隊8...

SBL冠軍賽／呂政儒32分飆分秀 裕隆扳平台啤

第17季SBL總冠軍戰，21日皓宇國際訓練中心點燃戰火，裕隆隊面對包辦上、下半季冠軍，還未開打就取得總冠軍系列戰1：0優...

圖輯／SBL裕隆擊敗台啤搶下總冠軍賽首勝

SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，裕隆在呂政儒全場獨得32分帶領下，加上洋將基恩挹注25分，以88比83擊敗台啤，搶下...

SBL／總冠軍賽裕隆逆襲關鍵：慢下來打！

SBL總冠軍賽台啤vs.裕隆，上、下半季都奪冠的台啤在7戰4勝總冠軍系列賽先保障一勝，系列賽從台啤1：0裕隆展開。例行賽戰績第三的裕隆是在季後挑戰賽以3：0淘汰例行賽戰績第二璞園，取得爭冠資格。

SBL／冠軍賽今開打 台啤想打快、裕隆要搶勝

ＳＢＬ總冠軍賽今天展開，包辦上、下半季冠軍的台啤隊將先握有一勝優勢，面對在年度挑戰賽以三連勝晉級的裕隆隊，主帥周俊三早已做足準備，「鞏固好防守籃板，打出我們球隊的節奏。」

SBL／台啤裕隆爭冠 轉播單位繼續推特直播

第17屆SBL總冠軍賽明天點燃戰火，兩支傳統勁旅裕隆與台啤隊相隔12年後又在最終戰碰頭，轉播單位也決定繼續提供推特轉播服...

SBL／裕隆vs.璞園G2 最好比賽的最糟表現

SBL超籃季後賽「挑戰賽」裕隆vs.璞園5戰3勝制G2，擁有雙洋將裕隆91：89逆轉勝單洋將璞園，裕隆系列賽取得2：0聽牌，只要4月18日再添一勝，裕隆就能晉級總冠軍賽。 SBL今年上、下半季冠

熱門新聞

NBA／史上兩張爛合約 格林為柯瑞、皮朋抱不平

NBA／看《最後一舞》有感 格林：KD應該開誠布公

中職／桃猿戰力源源不絕 一隊獨強傲視群雄

中職／大學締造校史紀錄 美媒：羅力來台成傳奇

NBA／《最後一舞》喬丹指責皮朋 柯爾持不同看法

胡金龍大聯盟兩轟苦主 後來都成了百勝級強投

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。