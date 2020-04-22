SBL／只靠外線很危險 裕隆盼第二戰增加布拉持球機會

第17季SBL總冠軍賽昨天由裕隆以88：83拔得頭籌，讓帶著一勝晉級冠軍賽的台啤失去優勢，不過裕隆教練李啟億認為，首場比賽大洋將布拉（Sim Bhullar）受到對方針對性防守僅拿下6分，雖然球隊仍靠著外線砲火取勝，但仍希望第二戰能幫助布拉找回禁區優勢。

布拉在今年季後挑戰賽面對璞園的三場系列賽中，貢獻22.6分20籃板的無解數據，明顯的禁區優勢幫助裕隆以3：0橫掃對手，不過在總冠軍賽首場比賽，裕隆就選擇變陣，首節由單洋將應戰，布拉僅上場2分半鐘。

布拉首戰合計也僅上場24分鐘拿下6分13籃板，三項數據都創下今年季後賽新低，雖然裕隆仍靠著全隊15記三分球命中，以五分差距搶下首勝，但教練李啟億坦言，仍希望在明天的第二戰幫助布拉找回禁區優勢。

「昨天（首節單洋將）雖然有收到好的成效，但相對的布拉也沒有解放開。」李啟億在談到冠軍賽首戰布拉的表現時說：「第二戰還會不會沿用首節單洋將我們還要再討論，因為布拉這一點沒有打開，只靠外線，這樣對我們來說仍是很危險。」

相較於挑戰賽面對璞園本土中鋒的優勢，布拉在冠軍賽碰上的則是身高211公分的台啤塞瑟夫（Ihor Zaytsev），並不見得能在禁區佔得便宜，不過李啟億強調，仍希望在第二場比賽協助布拉找回威脅性，「昨天我們給布拉的球確實比較少一點，明天會希望透過一些戰術，讓他能夠更靠近籃框拿球。」

至於裕隆首場比賽表現最亮眼的則是投進八顆三分球拿下32分的「男模」呂政儒，今年季後賽前四戰他平均能拿下20.8分、投進3.8顆三分球，談到呂政儒今年季後賽火力全開，李啟億則是認為，幾名本賽季新戰力的加入，讓呂政儒在進攻端能夠更加專注，「今年他在進攻端就不用負責那麼多工作，過去可能還要運球、擋人或是持球單打，今年就是專注在投籃上就好。當然他在防守端也有自己的任務並且執行的很出色，但他的重擔確實有比較少一點。」