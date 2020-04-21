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SBL冠軍賽／呂政儒32分飆分秀 裕隆扳平台啤
第17季SBL總冠軍戰，21日皓宇國際訓練中心點燃戰火，裕隆隊面對包辦上、下半季冠軍，還未開打就取得總冠軍系列戰1：0優勢的台啤隊，當家射手呂政儒火力全開，全場飆進8記三分球，攻下全場最高32分，終場88：83擊敗台啤，系列戰以1：1扳平。
台啤隊包辦上、下半季冠軍，直接晉級7戰4勝制的總冠軍賽，以逸待勞休兵近10天，然而G1首戰表現卻不如挑戰賽以3：0橫掃璞園的裕隆隊，開賽打得艱辛，上半場一度落後達雙位數。
反觀裕隆開賽進攻端行雲流水，外線當家射手呂政儒首節就攻下11分，次節換簡浩發威，單節3記三分球，一度幫助裕隆將領先擴大到雙位數差，一路苦追的台啤隊，半場結束前才在黃鎮率領下追到6分。
易籃後台啤雙洋將塞瑟夫、巴克利連線，持續將分數緊咬。第4節呂政儒上演個人秀，3分鐘內連飆3記三分球，倒數3分鐘取得8分領先。
但比賽還有懸念，黃鎮先在右邊底角飆進3分冷箭，瞬間縮小到2分差，終場前1分鐘，呂政儒4罰3中、基恩跳投穩定軍心，黃鎮終場前26秒飆進三分球為時已晚，簡浩終場前1秒再添1分，終場88：83搶下勝利，系列戰以1：1扳平台啤。
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