快訊

直播／國防部長嚴德發為軍艦染疫自請處分 率將領鞠躬道歉

鬧脾氣大賽？美拔WHO銀根 恐加劇全球健康不平等

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL冠軍賽／呂政儒32分飆分秀 裕隆扳平台啤

聯合報 / 記者林宋以情／新北即時報導
裕隆射手呂政儒攻下31分。記者余承翰／攝影
裕隆射手呂政儒攻下31分。記者余承翰／攝影

第17季SBL總冠軍戰，21日皓宇國際訓練中心點燃戰火，裕隆隊面對包辦上、下半季冠軍，還未開打就取得總冠軍系列戰1：0優勢的台啤隊，當家射手呂政儒火力全開，全場飆進8記三分球，攻下全場最高32分，終場88：83擊敗台啤，系列戰以1：1扳平。

台啤隊包辦上、下半季冠軍，直接晉級7戰4勝制的總冠軍賽，以逸待勞休兵近10天，然而G1首戰表現卻不如挑戰賽以3：0橫掃璞園的裕隆隊，開賽打得艱辛，上半場一度落後達雙位數。

反觀裕隆開賽進攻端行雲流水，外線當家射手呂政儒首節就攻下11分，次節換簡浩發威，單節3記三分球，一度幫助裕隆將領先擴大到雙位數差，一路苦追的台啤隊，半場結束前才在黃鎮率領下追到6分。

易籃後台啤雙洋將塞瑟夫、巴克利連線，持續將分數緊咬。第4節呂政儒上演個人秀，3分鐘內連飆3記三分球，倒數3分鐘取得8分領先。

但比賽還有懸念，黃鎮先在右邊底角飆進3分冷箭，瞬間縮小到2分差，終場前1分鐘，呂政儒4罰3中、基恩跳投穩定軍心，黃鎮終場前26秒飆進三分球為時已晚，簡浩終場前1秒再添1分，終場88：83搶下勝利，系列戰以1：1扳平台啤。

裕隆隊簡浩次節外線手感火燙，自己也振臂歡呼。記者余承翰／攝影
裕隆隊簡浩次節外線手感火燙，自己也振臂歡呼。記者余承翰／攝影
裕隆射手呂政儒攻下31分。記者余承翰／攝影
裕隆射手呂政儒攻下31分。記者余承翰／攝影
台啤蔣淯安跳投出手。記者余承翰／攝影
台啤蔣淯安跳投出手。記者余承翰／攝影

台啤 呂政儒 黃鎮 SBL

延伸閱讀

圖輯／SBL裕隆擊敗台啤搶下總冠軍賽首勝

SBL／雙洋將發威 裕隆橫掃璞園闖總冠軍戰

SBL／終場前35.4秒 呂政儒關鍵3分助裕隆聽牌

SBL／呂政儒23分領軍 裕隆險勝璞園挑戰賽聽牌

相關新聞

SBL冠軍賽／呂政儒32分飆分秀 裕隆扳平台啤

第17季SBL總冠軍戰，21日皓宇國際訓練中心點燃戰火，裕隆隊面對包辦上、下半季冠軍，還未開打就取得總冠軍系列戰1：0優...

SBL／總冠軍賽裕隆逆襲關鍵：慢下來打！

SBL總冠軍賽台啤vs.裕隆，上、下半季都奪冠的台啤在7戰4勝總冠軍系列賽先保障一勝，系列賽從台啤1：0裕隆展開。例行賽戰績第三的裕隆是在季後挑戰賽以3：0淘汰例行賽戰績第二璞園，取得爭冠資格。

SBL／冠軍賽今開打 台啤想打快、裕隆要搶勝

ＳＢＬ總冠軍賽今天展開，包辦上、下半季冠軍的台啤隊將先握有一勝優勢，面對在年度挑戰賽以三連勝晉級的裕隆隊，主帥周俊三早已做足準備，「鞏固好防守籃板，打出我們球隊的節奏。」

SBL／台啤裕隆爭冠 轉播單位繼續推特直播

第17屆SBL總冠軍賽明天點燃戰火，兩支傳統勁旅裕隆與台啤隊相隔12年後又在最終戰碰頭，轉播單位也決定繼續提供推特轉播服...

SBL／裕隆與台啤爭冠 林宜輝：把優勢發揮到最大

賽前取得系列賽「聽牌」優勢的裕隆隊，為了避免夜長夢多，昨天靠著雙洋將基恩、布拉合攻五十分，加上射手簡浩找回手感，他在決勝節的三顆三分球更是澆熄璞園隊反撲氣焰，終場裕隆就以一○○比八十五在年度挑戰賽橫掃對手，搶下與台啤隊爭冠的門票。

SBL／將與台啤爭冠 林宜輝：盡可能把優勢最大化

握有雙洋將優勢的裕隆隊，今天再度擊敗璞園隊，年度挑戰賽以直落三橫掃對手挺進總冠軍賽，下周二起將與台啤隊進行七戰四勝制的系...

SBL／挑戰賽遭橫掃 麥班達：球員沒對不起誰

在例行賽末段接連面臨李啟瑋受傷報銷、洋將賈西亞父喪返美，璞園隊在年度挑戰賽遭裕隆隊直落三橫掃，無緣總冠軍賽，不過總教練麥...

SBL／裕隆vs.璞園G2 最好比賽的最糟表現

SBL超籃季後賽「挑戰賽」裕隆vs.璞園5戰3勝制G2，擁有雙洋將裕隆91：89逆轉勝單洋將璞園，裕隆系列賽取得2：0聽牌，只要4月18日再添一勝，裕隆就能晉級總冠軍賽。 SBL今年上、下半季冠

熱門新聞

日職／名將張本勳憂中職 意外宣傳台灣防疫成果

NBA／回應皮本合約太廉價 妻子引生涯總額超喬丹報導

NBA／喬丹魅力吸粉！ 紀錄片創收視紀錄

中職／台灣棒球填補空虛 MLB記者分享三大吸引力

中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

NBA／喬丹公牛王朝紀錄片熱映 台灣也看得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。