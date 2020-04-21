SBL冠軍賽／呂政儒32分飆分秀 裕隆扳平台啤

第17季SBL總冠軍戰，21日皓宇國際訓練中心點燃戰火，裕隆隊面對包辦上、下半季冠軍，還未開打就取得總冠軍系列戰1：0優勢的台啤隊，當家射手呂政儒火力全開，全場飆進8記三分球，攻下全場最高32分，終場88：83擊敗台啤，系列戰以1：1扳平。

台啤隊包辦上、下半季冠軍，直接晉級7戰4勝制的總冠軍賽，以逸待勞休兵近10天，然而G1首戰表現卻不如挑戰賽以3：0橫掃璞園的裕隆隊，開賽打得艱辛，上半場一度落後達雙位數。

反觀裕隆開賽進攻端行雲流水，外線當家射手呂政儒首節就攻下11分，次節換簡浩發威，單節3記三分球，一度幫助裕隆將領先擴大到雙位數差，一路苦追的台啤隊，半場結束前才在黃鎮率領下追到6分。

易籃後台啤雙洋將塞瑟夫、巴克利連線，持續將分數緊咬。第4節呂政儒上演個人秀，3分鐘內連飆3記三分球，倒數3分鐘取得8分領先。