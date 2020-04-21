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圖輯／SBL裕隆擊敗台啤搶下總冠軍賽首勝

攝影中心 / 記者余承翰／台北即時報導
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，裕隆呂政儒（左三）全場獨得32分，幫助球隊以88比83擊敗台啤。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，裕隆呂政儒（左三）全場獨得32分，幫助球隊以88比83擊敗台啤。記者余承翰／攝影

【中央社／台北21日電】

裕隆納智捷今天靠著本土一哥呂政儒強勢開局，加上第4節華麗收尾，攻下全場最高的32分，率隊88比83擊敗台灣啤酒，在第17季SBL總冠軍系列賽扳成1比1平手。

第17季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽，今天在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心點燃戰火，包辦上、下半季冠軍的聯盟頭號種子台啤，提前帶著1勝優勢開打，不料今天無法壓制裕隆猛烈外線火力。

裕隆上階段在挑戰賽，以直落三橫掃桃園璞園建築晉級，球員狀態正值顛峰，今天「男模」呂政儒首節3分球4投中3、攻下11分，帶領裕隆打出一波24比18攻勢開局。

裕隆旺盛的外線火力延續到第2節，改由混血射手簡浩接棒，他連續飆進3顆3分球，率隊將領先擴大至12分，不過台啤靠著黃鎮與蔣淯安在中場結束前，聯手拉出一波6比0攻勢成功止血。

下半場雙方展開激烈拉鋸，第4節呂政儒再次挺身而出，連續飆進3顆3分球，再將比分拉大；不過台啤前鋒周伯勳與射手黃鎮合力連拿6分，再將比分追到80比82。

決勝關頭呂政儒切入製造犯規，兩罰俱中，接下來洋將基恩（Marcus Keene）急停跳投命中，助裕隆領先6分，回頭黃鎮命中3分球，再將差距追到只差3分。

最後6.7秒，呂政儒再被送上罰球線，這回他兩罰中1，確保球隊立於不敗，接下來台啤射手黃鎮3分失手，也宣告反撲無望。

SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，台啤黃鎮（中）全場命中三顆三分球。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，台啤黃鎮（中）全場命中三顆三分球。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，台啤蔣淯安（中）在中距離跳投命中。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，台啤蔣淯安（中）在中距離跳投命中。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，裕隆基恩（左）上籃時遭到台啤塞瑟夫（右）干擾。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，裕隆基恩（左）上籃時遭到台啤塞瑟夫（右）干擾。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，裕隆簡浩在投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，裕隆簡浩在投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，裕隆呂政儒全場獨得32分，他在投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，裕隆呂政儒全場獨得32分，他在投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，裕隆以88比83擊敗台啤。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，裕隆以88比83擊敗台啤。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，裕隆呂政儒（左）在外線空檔命中三分球。記者余承翰／攝影
SBL第十七季總冠軍賽總冠軍賽首戰，裕隆呂政儒（左）在外線空檔命中三分球。記者余承翰／攝影

呂政儒 台啤

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