快訊

大震撼！寶成擬實施無薪假 衝擊逾3,000人

國防部再清查 磐石艦求診增為148人、226人次、5發燒

SBL／總冠軍賽裕隆逆襲關鍵：慢下來打！

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
呂政儒還是裕隆最佳射手，也是精神領袖，帶頭打好防守是呂政儒率裕隆創造奇蹟DNA的關鍵。 中華籃協／提拱
呂政儒還是裕隆最佳射手，也是精神領袖，帶頭打好防守是呂政儒率裕隆創造奇蹟DNA的關鍵。 中華籃協／提拱

SBL總冠軍賽台啤vs.裕隆，上、下半季都奪冠的台啤在7戰4勝總冠軍系列賽先保障一勝，系列賽從台啤1：0裕隆展開。例行賽戰績第三的裕隆是在季後挑戰賽以3：0淘汰例行賽戰績第二璞園，取得爭冠資格。

裕隆如何以下克上，完成逆襲？這是很棒劇本和挑戰。對裕隆來說，2019年母企業虧損244.65億元，股東和高層對永遠經營球隊原本就抱持「保留」態度，如果代表企業的球隊能逆勢而上，逆襲奪冠，對企業、形象和情勢、心理都會帶來無比激勵。

系列賽從0：1開始打，裕隆想要翻身逆轉情勢，難上加難，一旦首戰再輸，系列賽陷入0：2落後，對士氣損傷和對戰情勢傷害更大。

裕隆不是沒有贏的機會和天賦，裕隆本土球員天賦、人手、鋒線都很充裕，經驗老到，兩名洋將組合基恩+布拉也愈來愈完美，甚至還能有效對位、剋制台啤。裕隆想要完成逆襲，必須要抓住三個關鍵細節：

1、把比賽節奏拖慢

裕隆擁有漂亮本土鋒線，呂政儒林宜輝、簡浩、胡凱翔、周柏臣都是國手級前鋒，但除了周柏臣、胡凱翔，主力年紀偏高，經驗很足，速度、防守都會成為絆腳石。

加上226公分布拉速度、攻防原本就會拖慢比賽節奏，因此裕隆一定要讓每場比賽「慢下來」打，一旦打快、攻防轉換速度像閃電來回，裕隆的防守、退防、布拉速度都會成為更大絆腳石。

籃球非常重視節奏，裕隆除了要慢下來打，也要打出適合自己的節奏，洋將主控基恩的控球、節奏、突破、攻防轉換還是可以快打，但必須要打好防守+對位，讓台啤必須慢下來打，那麼布拉的優勢和裕隆的優勢+射手就更能發揮。

基恩是裕隆爭冠最重要指揮官，他的得分、外線、突破不能失常。 中華籃協／提供
基恩是裕隆爭冠最重要指揮官，他的得分、外線、突破不能失常。 中華籃協／提供

2、讓226公分中鋒布拉充分展現優勢

布拉的高度、禁區攻防是絕對優勢，也是裕隆要贏球、打好防守核心，比賽節奏太快，攻防轉換太急，布拉有一半以上可能被拖垮。

如何展現布拉在禁區高度和體型優勢，進攻端打好低位、禁區，產生各種牽制力，防守端利用區域聯防帶釘人，堵死台啤外線和突破，裕隆在使用布拉的攻防體系必須找到平衡點，不能只是單純想要「球給布拉」那麼單調、單一，那將會影響本土球員信心和團隊攻防體系。

基恩水準發揮，本土球員和射手積極進攻，均衡內外線攻勢，才能幫助布拉脫困，拉開空間，這才是展現布拉優勢，完成逆襲核心戰略。

簡浩的外線和關鍵球不能熄火，裕隆才能為226公分布拉拉開空間。 中華籃協／提供
簡浩的外線和關鍵球不能熄火，裕隆才能為226公分布拉拉開空間。 中華籃協／提供

3、強化防守

如果雙方正常打，裕隆沒有打出布拉優勢和本土鋒線特色，台啤應該能以4：2擊敗裕隆，順利奪冠。台啤最大優勢是「團隊和完整性」，尤其是雙洋將後衛巴克利+中鋒塞瑟夫與本土球員組合，這是台啤在上、下半季都能打出完美團隊、戰績、奪冠主因。裕隆想要完成逆襲，就得撕裂台啤的團隊合作與完整性，壓縮巴克利的活動空間和反擊，利用布拉的高度和禁區優勢壓制塞瑟夫。

防守是裕隆在系列賽必須保持全程專注和玩命的第一要求，巴克利的外線並不靈光，他最擅長反擊、空手接應和二波進攻，因此裕隆在對位巴克利，三名鋒線林宜輝、盧冠良、胡凱翔都要發揮作用，有效箝制巴克利進攻和二波籃板。

林宜輝是裕隆在總冠軍賽對位台啤能否逆襲的X因子。 中華籃協／提供
林宜輝是裕隆在總冠軍賽對位台啤能否逆襲的X因子。 中華籃協／提供

防守是裕隆打出「逆襲奇蹟」終極武器，那沒有年紀和體能藉口，裕隆有足夠人手和本土天賦去完成挑戰。

儘管賽前各方普遍看好台啤可以順利奪冠，但裕隆有逆襲本錢和足夠天賦可以創造驚奇，總冠軍賽就是要有落水狗，有逆襲，有奇蹟，有更多驚喜才會精采。

不管球隊前景、命運如何，裕隆都必須要在2020年贏下這場戰役，那不只是籃球、天賦、比賽，更重要的是使命感和扭轉歷史。

SBL 台啤 裕隆 呂政儒 林宜輝

相關新聞

SBL／總冠軍賽裕隆逆襲關鍵：慢下來打！

SBL總冠軍賽台啤vs.裕隆，上、下半季都奪冠的台啤在7戰4勝總冠軍系列賽先保障一勝，系列賽從台啤1：0裕隆展開。例行賽戰績第三的裕隆是在季後挑戰賽以3：0淘汰例行賽戰績第二璞園，取得爭冠資格。

SBL／冠軍賽今開打 台啤想打快、裕隆要搶勝

ＳＢＬ總冠軍賽今天展開，包辦上、下半季冠軍的台啤隊將先握有一勝優勢，面對在年度挑戰賽以三連勝晉級的裕隆隊，主帥周俊三早已做足準備，「鞏固好防守籃板，打出我們球隊的節奏。」

SBL／台啤裕隆爭冠 轉播單位繼續推特直播

第17屆SBL總冠軍賽明天點燃戰火，兩支傳統勁旅裕隆與台啤隊相隔12年後又在最終戰碰頭，轉播單位也決定繼續提供推特轉播服...

SBL／裕隆與台啤爭冠 林宜輝：把優勢發揮到最大

賽前取得系列賽「聽牌」優勢的裕隆隊，為了避免夜長夢多，昨天靠著雙洋將基恩、布拉合攻五十分，加上射手簡浩找回手感，他在決勝節的三顆三分球更是澆熄璞園隊反撲氣焰，終場裕隆就以一○○比八十五在年度挑戰賽橫掃對手，搶下與台啤隊爭冠的門票。

SBL／將與台啤爭冠 林宜輝：盡可能把優勢最大化

握有雙洋將優勢的裕隆隊，今天再度擊敗璞園隊，年度挑戰賽以直落三橫掃對手挺進總冠軍賽，下周二起將與台啤隊進行七戰四勝制的系...

SBL／挑戰賽遭橫掃 麥班達：球員沒對不起誰

在例行賽末段接連面臨李啟瑋受傷報銷、洋將賈西亞父喪返美，璞園隊在年度挑戰賽遭裕隆隊直落三橫掃，無緣總冠軍賽，不過總教練麥...

SBL／雙洋將發威 裕隆橫掃璞園闖總冠軍戰

過去在五戰三勝制系列賽先拿兩勝取得「聽牌」優勢都還未失守的裕隆隊，今天在挑戰賽第三戰靠著布拉猛攻24分、18籃板「雙十」...

NCAA／沒招到五星高中生 名將霍華德只能靠兒子

美國大學男籃從4月15日開始進入招生熱季，全國高中頂尖球員近日分別公開表態個人決定。 密西根大學原來寄望提供兩個籃球獎學金名額吸引兩名高手入學，分別是來自南加州的6呎4吋得分後衛克里斯多夫（Josh

SBL／裕隆vs.璞園G2 最好比賽的最糟表現

SBL超籃季後賽「挑戰賽」裕隆vs.璞園5戰3勝制G2，擁有雙洋將裕隆91：89逆轉勝單洋將璞園，裕隆系列賽取得2：0聽牌，只要4月18日再添一勝，裕隆就能晉級總冠軍賽。 SBL今年上、下半季冠

熱門新聞

NBA／喬丹難在當今聯盟立足？ 巫師教頭：這太可笑了

中職／史上首次打者毆打投手 鷹俠對邱啟成揮拳

中職／林哲瑄跑超遠接殺 美記者讚：海洋外都是防區

NBA／喬丹神之轉身無懈可擊 杜蘭特：超級難以預測

NBA／喬丹和柯瑞比外線 杜蘭特這樣看

NBA／雷納德絕殺經典照 獲世界新聞攝影大賽一等獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。