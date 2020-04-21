SBL／總冠軍賽裕隆逆襲關鍵：慢下來打！

SBL總冠軍賽台啤vs.裕隆，上、下半季都奪冠的台啤在7戰4勝總冠軍系列賽先保障一勝，系列賽從台啤1：0裕隆展開。例行賽戰績第三的裕隆是在季後挑戰賽以3：0淘汰例行賽戰績第二璞園，取得爭冠資格。

裕隆如何以下克上，完成逆襲？這是很棒劇本和挑戰。對裕隆來說，2019年母企業虧損244.65億元，股東和高層對永遠經營球隊原本就抱持「保留」態度，如果代表企業的球隊能逆勢而上，逆襲奪冠，對企業、形象和情勢、心理都會帶來無比激勵。

系列賽從0：1開始打，裕隆想要翻身逆轉情勢，難上加難，一旦首戰再輸，系列賽陷入0：2落後，對士氣損傷和對戰情勢傷害更大。

裕隆不是沒有贏的機會和天賦，裕隆本土球員天賦、人手、鋒線都很充裕，經驗老到，兩名洋將組合基恩+布拉也愈來愈完美，甚至還能有效對位、剋制台啤。裕隆想要完成逆襲，必須要抓住三個關鍵細節：

1、把比賽節奏拖慢

裕隆擁有漂亮本土鋒線，呂政儒、林宜輝、簡浩、胡凱翔、周柏臣都是國手級前鋒，但除了周柏臣、胡凱翔，主力年紀偏高，經驗很足，速度、防守都會成為絆腳石。

加上226公分布拉速度、攻防原本就會拖慢比賽節奏，因此裕隆一定要讓每場比賽「慢下來」打，一旦打快、攻防轉換速度像閃電來回，裕隆的防守、退防、布拉速度都會成為更大絆腳石。

籃球非常重視節奏，裕隆除了要慢下來打，也要打出適合自己的節奏，洋將主控基恩的控球、節奏、突破、攻防轉換還是可以快打，但必須要打好防守+對位，讓台啤必須慢下來打，那麼布拉的優勢和裕隆的優勢+射手就更能發揮。

基恩是裕隆爭冠最重要指揮官，他的得分、外線、突破不能失常。 中華籃協／提供

2、讓226公分中鋒布拉充分展現優勢

布拉的高度、禁區攻防是絕對優勢，也是裕隆要贏球、打好防守核心，比賽節奏太快，攻防轉換太急，布拉有一半以上可能被拖垮。

如何展現布拉在禁區高度和體型優勢，進攻端打好低位、禁區，產生各種牽制力，防守端利用區域聯防帶釘人，堵死台啤外線和突破，裕隆在使用布拉的攻防體系必須找到平衡點，不能只是單純想要「球給布拉」那麼單調、單一，那將會影響本土球員信心和團隊攻防體系。

基恩水準發揮，本土球員和射手積極進攻，均衡內外線攻勢，才能幫助布拉脫困，拉開空間，這才是展現布拉優勢，完成逆襲核心戰略。

簡浩的外線和關鍵球不能熄火，裕隆才能為226公分布拉拉開空間。 中華籃協／提供

3、強化防守

如果雙方正常打，裕隆沒有打出布拉優勢和本土鋒線特色，台啤應該能以4：2擊敗裕隆，順利奪冠。台啤最大優勢是「團隊和完整性」，尤其是雙洋將後衛巴克利+中鋒塞瑟夫與本土球員組合，這是台啤在上、下半季都能打出完美團隊、戰績、奪冠主因。裕隆想要完成逆襲，就得撕裂台啤的團隊合作與完整性，壓縮巴克利的活動空間和反擊，利用布拉的高度和禁區優勢壓制塞瑟夫。

防守是裕隆在系列賽必須保持全程專注和玩命的第一要求，巴克利的外線並不靈光，他最擅長反擊、空手接應和二波進攻，因此裕隆在對位巴克利，三名鋒線林宜輝、盧冠良、胡凱翔都要發揮作用，有效箝制巴克利進攻和二波籃板。

林宜輝是裕隆在總冠軍賽對位台啤能否逆襲的X因子。 中華籃協／提供

防守是裕隆打出「逆襲奇蹟」終極武器，那沒有年紀和體能藉口，裕隆有足夠人手和本土天賦去完成挑戰。

儘管賽前各方普遍看好台啤可以順利奪冠，但裕隆有逆襲本錢和足夠天賦可以創造驚奇，總冠軍賽就是要有落水狗，有逆襲，有奇蹟，有更多驚喜才會精采。

不管球隊前景、命運如何，裕隆都必須要在2020年贏下這場戰役，那不只是籃球、天賦、比賽，更重要的是使命感和扭轉歷史。