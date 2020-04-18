SBL／將與台啤爭冠 林宜輝：盡可能把優勢最大化

握有雙洋將優勢的裕隆隊，今天再度擊敗璞園隊，年度挑戰賽以直落三橫掃對手挺進總冠軍賽，下周二起將與台啤隊進行七戰四勝制的系列賽，本季改披裕隆球衣的老將林宜輝説：「雖然我們走得比較遠，但會一步一步把路走完，且會認真看待每場球，把優勢發揮到最大。」

系列賽第二戰驚險搶下「聽牌」優勢的裕隆，今天靠著雙洋將基恩、布拉合攻50分帶領下，加上射手簡浩找回外線火力，澆熄前東家反撲氣焰，成功挺進總冠軍賽。

總冠軍賽首戰將在21日在晧宇國際訓練館點燃戰火，包辦上、下半季冠軍的台啤將先帶有一勝優勢，對手則是今天從挑戰賽勝出的裕隆，接下來第二、三戰將在23、24日，若有需要的第四戰則會是在26日進行。

談到接下來將對上勁敵台啤，裕隆執行教練李啟億坦言，球隊對上台啤的優勢並不明顯，只能在防守上盡量讓台啤不順一點，也會修正在挑戰賽中發現的問題，關鍵點還是要看球員當下的應變能力。

今天戴上亮眼粉色髮帶、回外線手感的簡浩則認為，台啤球員年輕體能好，跑得又很快，球隊能做的就是控制好失誤，不讓對手有太多反快攻機會，相信在這之下球隊贏球機會還是很大。