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SBL／挑戰賽遭橫掃 麥班達：球員沒對不起誰

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
璞園隊主帥麥班達感謝子弟兵一整季努力付出。記者林澔一／攝影
璞園隊主帥麥班達感謝子弟兵一整季努力付出。記者林澔一／攝影

在例行賽末段接連面臨李啟瑋受傷報銷、洋將賈西亞父喪返美，璞園隊在年度挑戰賽遭裕隆隊直落三橫掃，無緣總冠軍賽，不過總教練麥班達仍肯定球員整季的付出，「他們沒有對不起誰，真的已經盡力了，我不會怪他們。」

以單洋將迎接挑戰賽的璞園，雖然在外界不看好的情況下，全隊仍展現拚勁，系列賽第二戰戰到最後一刻才以兩分差吞敗，今天雖然愛德猛攻全場最高的30分，但擋不住裕隆雙洋將布拉24分、18籃板、基恩26分，最終以85：100吞敗，球季也就此告一段落。

麥班達坦言裕隆雙洋將對球隊影響很大，「今天愛德30分，他們兩個就拿下50分，真的對我們影響很大。」儘管以直落三遭到橫掃無緣總冠軍賽，但他感謝球員與教練團一整季的付出。

麥班達說：「整季我們走來都很辛苦，從上半季的單洋將，到後來找來Q（米勒・史考特）的磨合，賈西亞來後又讓我們燃起冠軍夢，卻碰上他爸爸的事，又回到單洋將。」

雖然球員面臨起伏但仍努力面對，麥班達感性的說：「球員真的很辛苦，就像我們今天落後，他們還是沒有放棄。我們教練團今年要求他們很多，他們也都還願意去做、去拚，很辛苦但他們都沒有放棄，真的很感謝他們這一季的努力。」

對於輸贏，麥班達看得很開，在系列賽開打前也一直告訴球員「我們是沒壓力的一方，要放開來打」，他説：「球員沒有對不起誰，他們真的已經盡力了，沒辦法拿到勝利當然會可惜，但我不會怪他們。」

麥班達 璞園 SBL

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