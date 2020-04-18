快訊

華航更名 初步評估涉及29國航權異動

中職史上最速！ 胡金龍千安達標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／雙洋將發威 裕隆橫掃璞園闖總冠軍戰

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
裕隆隊布拉（右）助隊挑戰賽橫掃璞園隊。記者林澔一／攝影
裕隆隊布拉（右）助隊挑戰賽橫掃璞園隊。記者林澔一／攝影

過去在五戰三勝制系列賽先拿兩勝取得「聽牌」優勢都還未失守的裕隆隊，今天在挑戰賽第三戰靠著布拉猛攻24分、18籃板「雙十」成績，加上基恩也貢獻26分、7助攻，助隊一路壓著對手打，最終裕隆以100：85輕取璞園隊，三連勝橫掃對手，也搶下與台啤隊爭冠的門票。

裕隆靠著雙洋將基恩、布拉領軍，搭配射手呂政儒、林宜輝等老將也做出貢獻，前一役雖贏得驚險，但仍順利搶下二連勝，在系列賽取得「聽牌」優勢。

經過一天的休息兩軍，今天進行挑戰賽第三戰，開賽就在雙洋將發威下，打出一波18：2的攻勢，陷入背水一戰的璞園僅能靠著三分球努力追分，基恩中距離跳投投進壓哨球，首節裕隆就取得27：13的領先。

次節裕隆在布拉鎮守禁區下，幾乎都維持著雙位數領先，反觀落後的璞園一路苦追，儘管在施晉堯、彭俊諺努力追分下，一度追到5分差，半場打完仍以40：47落後。

易籃後，裕隆在基恩單節獨拿10分帶領，搭配「男模」呂政儒也有7分貢獻，反觀璞園得分火力僅集中在愛德一人身上，儘管他單節猛攻15分，三節打完璞園仍落後對手10分。

決勝節璞園幾度將分差所小至個位數，不過裕隆基恩、簡浩適時在外線開砲，不給對手反撲機會，最終就以15分差擊敗璞園，以系列賽三連勝橫掃晉級，下周二晚間5點起將與先握有一勝優勢的台啤隊爭冠。

璞園 布拉 呂政儒

延伸閱讀

SBL／裕隆聽牌沒翻盤過 璞園：還不到絕望的時候

SBL／裕隆vs.璞園G2 最好比賽的最糟表現

SBL／終場前35.4秒 呂政儒關鍵3分助裕隆聽牌

SBL／裕隆拚年度挑戰賽聽牌 李啟億：關鍵是防守

相關新聞

SBL／雙洋將發威 裕隆橫掃璞園闖總冠軍戰

過去在五戰三勝制系列賽先拿兩勝取得「聽牌」優勢都還未失守的裕隆隊，今天在挑戰賽第三戰靠著布拉猛攻24分、18籃板「雙十」...

NCAA／沒招到五星高中生 名將霍華德只能靠兒子

美國大學男籃從4月15日開始進入招生熱季，全國高中頂尖球員近日分別公開表態個人決定。 密西根大學原來寄望提供兩個籃球獎學金名額吸引兩名高手入學，分別是來自南加州的6呎4吋得分後衛克里斯多夫（Josh

SBL／裕隆聽牌沒翻盤過 璞園：還不到絕望的時候

璞園隊在第十七季ＳＢＬ年度挑戰賽前兩戰不敵裕隆隊，在五戰三勝制系列賽陷入淘汰邊緣，今天面臨背水一戰，主帥麥班達仍堅信球隊有贏球機會，他說：「現在還不到絕望的時候。」

SBL／挑戰賽先聽牌 裕隆晉級機率逾85%

第17季SBL季後挑戰賽第3戰18日將登場，取得2比0聽牌優勢的裕隆納智捷，將對戰桃園璞園建築，根據歷史紀錄，先拿下第2...

SBL／不只中職受矚目 超籃推特直播也吸引近64萬人次

受到新冠肺炎疫情影響下，全球體壇幾乎都受到影響停擺，相較於各項賽事被迫取消或順延，台灣防疫相對有成，中華職棒和SBL都採...

SBL／裕隆vs.璞園G2 最好比賽的最糟表現

SBL超籃季後賽「挑戰賽」裕隆vs.璞園5戰3勝制G2，擁有雙洋將裕隆91：89逆轉勝單洋將璞園，裕隆系列賽取得2：0聽牌，只要4月18日再添一勝，裕隆就能晉級總冠軍賽。 SBL今年上、下半季冠

SBL／裕隆「聽牌」沒被翻盤過 璞園放開來打搶勝

在賈西亞父喪返美、射手李啟瑋又因手傷本季提前報銷，也讓璞園隊在季後賽挑戰賽遭遇極大挑戰，昨天系列賽第二戰雖有簡偉儒猛攻十九分，外帶助攻、抄截各二的精采表現，無奈球隊反撲未果，以兩分差吞敗，也讓簡偉儒賽後直呼：「真的好想贏球。」

SBL／終場前35.4秒 呂政儒關鍵3分助裕隆聽牌

握有雙洋將優勢的裕隆隊，昨天在ＳＢＬ年度挑戰賽第二戰卻贏的驚險，靠著「男模」呂政儒終場前卅五點四秒的致勝三分球，再加上璞園隊最後一擊以失誤收場，以九十一比八十九驚險收下二連勝，在五戰三勝制的系列賽取得「聽牌」優勢，最快明天就能搶下總冠軍賽門票。

ABL／復賽難度高 夢想家：有停賽心理準備

ＳＢＬ本周進入季後賽賽程，原本四月也要迎接東南亞職業籃球聯賽（ＡＢＬ）季後賽的富邦勇士和寶島夢想家隊，賽程卻因新冠肺炎衝擊喊卡，現階段只能靜候聯盟通知，但寶島夢想家領隊「黑人」陳建州不諱言，已有賽季取消的心理準備。

籃球／學生球員有比賽了！ 首屆王輝盃嘉義登場

為紀念帶領嘉義高中籃球隊一甲子的教練王輝，第一屆「王輝盃」籃球錦標賽將於今年7月28日至8月1日嘉義開打，首屆採邀請賽制...

SBL／呂政儒23分領軍 裕隆險勝璞園挑戰賽聽牌

第17季SBL年度挑戰賽第二戰今天繼續在晧宇國際訓練館進行，率先搶下一勝的裕隆隊，在「男模」呂政儒猛攻全隊最高的23分，...

CBA／賽季取消機率大增 梅奧淘金夢恐落空

中國大陸政府宣布因新冠肺炎疫情，持續暫緩大型體育賽事，大陸職籃（ＣＢＡ）昨日決議，六月底前不會重啟賽事，也讓ＣＢＡ剩餘賽季取消機率大增。

熱門新聞

MLB／成人網站找上門 體育主播拒絕百萬美元邀約

中職／老美看台灣職棒新奇有趣 疫情下衍生商機

NBA／三連霸難逃解散命運 喬丹揭公牛王朝終結原因

NBA／杜蘭特出售奧克蘭豪宅 售價600萬美元

MLB／回顧王建民14年前瘋狂數據 官網記者評：後無來者

中職／地表唯一世界級直播賽事 CNN也報導

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。