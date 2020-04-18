SBL／雙洋將發威 裕隆橫掃璞園闖總冠軍戰

過去在五戰三勝制系列賽先拿兩勝取得「聽牌」優勢都還未失守的裕隆隊，今天在挑戰賽第三戰靠著布拉猛攻24分、18籃板「雙十」成績，加上基恩也貢獻26分、7助攻，助隊一路壓著對手打，最終裕隆以100：85輕取璞園隊，三連勝橫掃對手，也搶下與台啤隊爭冠的門票。

裕隆靠著雙洋將基恩、布拉領軍，搭配射手呂政儒、林宜輝等老將也做出貢獻，前一役雖贏得驚險，但仍順利搶下二連勝，在系列賽取得「聽牌」優勢。

經過一天的休息兩軍，今天進行挑戰賽第三戰，開賽就在雙洋將發威下，打出一波18：2的攻勢，陷入背水一戰的璞園僅能靠著三分球努力追分，基恩中距離跳投投進壓哨球，首節裕隆就取得27：13的領先。

次節裕隆在布拉鎮守禁區下，幾乎都維持著雙位數領先，反觀落後的璞園一路苦追，儘管在施晉堯、彭俊諺努力追分下，一度追到5分差，半場打完仍以40：47落後。

易籃後，裕隆在基恩單節獨拿10分帶領，搭配「男模」呂政儒也有7分貢獻，反觀璞園得分火力僅集中在愛德一人身上，儘管他單節猛攻15分，三節打完璞園仍落後對手10分。

決勝節璞園幾度將分差所小至個位數，不過裕隆基恩、簡浩適時在外線開砲，不給對手反撲機會，最終就以15分差擊敗璞園，以系列賽三連勝橫掃晉級，下周二晚間5點起將與先握有一勝優勢的台啤隊爭冠。