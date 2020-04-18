NCAA／沒招到五星高中生 名將霍華德只能靠兒子

美國大學男籃從4月15日開始進入招生熱季，全國高中頂尖球員近日分別公開表態個人決定。

密西根大學原來寄望提供兩個籃球獎學金名額吸引兩名高手入學，分別是來自南加州的6呎4吋得分後衛克里斯多夫（Josh Christopher），和來自北卡羅萊納州的6呎9吋大前鋒塔德（Isaiah Todd）。結果克里斯多夫宣布選擇加盟亞歷桑納州大，塔德則表態放棄大學、轉戰G聯盟，密西根大學和總教練霍華德（Juwan Howard）失望可想而知。

此外，原本陣中的6呎10長人卡索頓（Collin Castleton）及身高6呎的後衛迪胡利亞斯（David DeJulius）也公開表達轉學意願，後者並已經轉到辛辛那提大學。

密西根大學是於2019年5月22日禮聘霍華德擔任男籃隊總教練，他曾是名滿全美的大學球星，在NBA則征戰19季，在休士頓火箭隊期間曾是姚明隊友，出任過邁阿密熱火隊助理教練。

回到母校擔任總教練，霍華德能深刻體會密大男籃的傳統和地位。密西根大學男籃和美足隊都是實力強勁的競技隊伍，長年列名全國排行榜前25名。

霍華德上任後，認同「無位籃球」理念。他對於身高僅有5呎11吋、來自哥倫比亞大學的轉學生史密斯（Mike Smith）格外注意，並對另外四名新鮮人極為重視，分別是7呎1吋中鋒狄肯森（Hunter Dickinson）、6呎7吋小前鋒傑斯霍華德（Jace Howard）、6呎6吋小前鋒威廉斯（Terrance Williams）、及6呎3吋組織後衛傑克森（Zeb Jackson）。

霍華德和傑斯霍華德是父子搭檔，狄肯森和威廉斯是華府哥倫比亞特區舊識。

新帥點將，竟然兒子最強。