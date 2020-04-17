SBL／推特轉播 吸引全球近64萬人次收看

中央社 / 台北17日電

台灣防疫成效受全球矚目，正常舉行的SBL超級籃球聯賽也受到關注，昨天裕隆與璞園季後挑戰賽第2戰，轉播單位在推特即時轉播SBL季後挑戰賽，就達近64萬人次觀看。

第17季SBL超級籃球聯賽季後挑戰賽，昨天在皓宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行，裕隆納智捷最終以91比89險勝桃園璞園建築，在5戰3勝系列賽取得2比0領先，距晉級總冠軍賽只剩最後一步之遙。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球大流行，也衝擊全球體壇，各項體育賽事幾乎全面停擺，所幸台灣防疫超前部署，加上疫情控管成效良好，也讓SBL、中華職棒等賽事，可無畏疫情如期進行。

SBL專播單位ELEVEN SPORTS今天發布新聞稿，表示在全球各項賽事暫停期間，為服務世界各地期盼直播賽事的體育迷，也把SBL與中職放上國際社群平台推特，不但登上國際熱搜，也得到球迷熱情支持。

根據ELEVEN SPORTS提供的數據，前天首度以英語轉播中職賽事，就吸引全球65萬人次收看，昨天SBL也達近64萬人次收看，除了讓台灣的體育賽事讓全球看得到，也成功行銷台灣。

SBL 中職 璞園

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