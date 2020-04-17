SBL／挑戰賽先聽牌 裕隆晉級機率逾85%

第17季SBL季後挑戰賽第3戰18日將登場，取得2比0聽牌優勢的裕隆納智捷，將對戰桃園璞園建築，根據歷史紀錄，先拿下第2勝的球隊最終在系列戰勝出機率超過85%。

過去SBL季後賽系列戰共有14次採取5戰3勝制（不含先帶1勝優勢的系列賽），包括第3至7季首輪（準決賽），第1、2季冠軍戰以及第3、4季季軍戰。

裕隆這次在挑戰賽對決璞園，前2戰都拿下勝利，根據歷史經驗，過去14次系列戰，第2勝先入袋的球隊，有12次成功在系列戰勝出。

只有第3季的台灣啤酒和第7季的達欣工程，在被對手搶先聽牌的情況下，最終逆轉贏得系列賽，其中台啤更是唯一一隊在2連敗後，拉出3連勝，戲劇性的逆轉戰局。

儘管歷史數據對裕隆有利，但裕隆執行教練李啟億仍不敢掉以輕心，他強調，「數據是參考用的」，18日比賽關鍵可能在於球隊受迫性失誤多寡以及出手選擇。