SBL／璞園挑戰賽0比2落後 教頭麥班達：未絕望

桃園璞園建築在第17季SBL超級籃球聯賽季後挑戰賽，以0比2落後裕隆納智捷，在5戰3勝制系列賽陷入淘汰邊緣，但璞園總教練麥班達強調：「現在還不到絕望的時候。」

第17季SBL超級籃球聯賽，明晚6時將在皓宇國際亞洲區籃球培訓中心進行挑戰賽系列賽第3戰，以0比2落後的璞園，面臨背水一戰，若明晚無法開胡延長戰線，無緣總冠軍賽。

過去SBL賽史上，僅有14個5戰3勝制系列賽（不含季後賽首輪先帶1勝優勢的10個系列賽），其中僅有台灣啤酒曾在第3季的季後賽首輪，在先吞2敗劣勢下，接下來連拿3勝扳倒達欣工程、挺進總冠軍賽。

歷史數據顯示，璞園翻盤機率僅有7.1%，不過麥班達表示：「除非我們不知道問題在哪裡，也不知道該怎麼解決，那時候我才會覺得絕望，現在我要做的事，就是幫球員明天討回勝利。」

璞園少了洋將賈西亞（Charles Garcia），陣中最佳第6人李啟瑋又因手指骨折提前報銷，麥班達承認，帳面上來看他們的確比較劣勢，但他依舊認為球隊有拚面，昨天系列賽第2戰璞園以89比91惜敗，也印證球隊的確仍有一搏本錢。

麥班達坦言，明天比賽他不會做出太大改變，但希望球員能減少失誤，「我告訴球員，我們沒有壓力，只要我們明天可以開胡，我相信壓力會倒向裕隆那一邊。」