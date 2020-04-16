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SBL／終場前35.4秒 呂政儒關鍵3分助裕隆聽牌

聯合報 / 記者毛琬婷／新北報導
裕隆隊呂政儒（中）猛攻全場最高的廿三分，助隊在挑戰賽中取得「聽牌」優勢。 圖／中華籃球協會提供
裕隆隊呂政儒（中）猛攻全場最高的廿三分，助隊在挑戰賽中取得「聽牌」優勢。 圖／中華籃球協會提供

握有雙洋將優勢的裕隆隊，昨天在ＳＢＬ年度挑戰賽第二戰卻贏的驚險，靠著「男模」呂政儒終場前卅五點四秒的致勝三分球，再加上璞園隊最後一擊以失誤收場，以九十一比八十九驚險收下二連勝，在五戰三勝制的系列賽取得「聽牌」優勢，最快明天就能搶下總冠軍賽門票。

挑戰賽首戰裕隆靠著布拉在禁區肆虐，整路壓著對手打，昨天呈現不同的情況。璞園首節靠著簡偉儒單節四顆三分球帶領下，取得領先優勢，半場打完仍領先對手七分。

易籃後，裕隆靠著布拉、胡凱翔、基恩攜手吹起反攻號角，打出一波十六比四的攻勢成功反撲。三節打完落後六分的璞園，決勝節靠陳堅恩接連投進三顆三分球助隊追平，兩隊也展開拉鋸。

最後四十九秒雙方仍戰成八十七平，手感火燙的呂政儒在終場前卅五點四秒接獲基恩傳球，轟進致勝三分球，儘管璞園施晉堯兩罰俱中、追到一分差，最後一擊卻發生失誤，葬送逆轉機會。

只差一勝就能搶下與台啤隊爭冠的門票，裕隆執行教練李啟億仍不敢大意，「賽前有預期到璞園會做變化性防守，但球員適應太慢，導致開賽被打得措手不及。我相信璞園每一場都像今天一樣盡全力去打，我們的臨場變化要更快。」

此役轟進六顆三分球的呂政儒則說：「季後賽強度不一樣，必須更專注去打，而我身為射手，主要工作就是要努力把球投進。」除呂政儒外，布拉也貢獻十七分、十八籃板的「雙十」成績。

二戰 轉機

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