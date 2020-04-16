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ABL／復賽難度高 夢想家：有停賽心理準備

聯合報 / 記者曾思儒／台北報導
因應新型冠狀病毒疫情緊急，夢想家與富邦勇士主場賽事都改期。 圖／截自夢想家官方粉絲團
因應新型冠狀病毒疫情緊急，夢想家與富邦勇士主場賽事都改期。 圖／截自夢想家官方粉絲團

ＳＢＬ本周進入季後賽賽程，原本四月也要迎接東南亞職業籃球聯賽（ＡＢＬ）季後賽的富邦勇士和寶島夢想家隊，賽程卻因新冠肺炎衝擊喊卡，現階段只能靜候聯盟通知，但寶島夢想家領隊「黑人」陳建州不諱言，已有賽季取消的心理準備。

ＡＢＬ上月十三日宣布全面停賽，夢想家的洋將和加拿大籍教頭就離隊歸國，球員也各自返家，陳建州坦言，現在模式已經像是開始準備下一季，畢竟ＡＢＬ主客場必須跨國移動，復賽難度高，且「防疫第一」，球員、工作人員的安全和健康仍是第一位。

陳建州提到，夢想家和富邦都是用心經營主場的球隊，比賽取消的門票、周邊等損失難以估計，原本規畫的暑期訓練也連帶受影響，但非常時期大家都願意共體時艱，「至少這一季打到中間，夢想家戰績還是前四，期待吧，下一季可以一起完成大家的夢想。」

上季打下ＳＢＬ隊史首冠的富邦，本季加入ＡＢＬ就遇新冠肺炎疫情，目前同樣暫停所有球場訓練，但球隊一周都有一次戶外活動，透過騎腳踏車、爬山等維繫團隊凝聚力，球隊也維持一周兩次的重量訓練，且是將所有球員分成三組，避免室內群聚。

富邦教頭許晉哲提到，是否復賽要等ＡＢＬ給指示，這段期間除了陪家人，球團仍為後續準備持續運作，像是處理球員合約、訓練計畫等。

他也強調，疫情雖讓許多計畫都出現變化，但球隊方向沒變，「富邦的主場經營做的非常好，不可能走回頭路。」

夢想 新冠肺炎 疫情

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