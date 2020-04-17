SBL／裕隆vs.璞園G2 最好比賽的最糟表現

SBL超籃季後賽「挑戰賽」裕隆vs.璞園5戰3勝制G2，擁有雙洋將裕隆91：89逆轉勝單洋將璞園，裕隆系列賽取得2：0聽牌，只要4月18日再添一勝，裕隆就能晉級總冠軍賽。

SBL今年上、下半季冠軍都是台啤，因此季後賽改採「挑戰賽」，由例行賽總戰績第二璞園迎戰第三裕隆，晉級球隊再挑戰台啤，台啤在6戰4勝總冠軍賽保障先取一勝。

璞園大洋將中前鋒賈西亞上周先被禁賽兩場，隨後因為父親過世緊急返美，少了大洋將，璞園只能用單洋將後衛愛德迎戰裕隆，裕隆226公分中鋒布拉建構超高屏障，攻防兩端都讓單洋將璞園難以對抗。

布拉G1攻下27分、25籃板，統治全場，G2再以17分、18籃板表現幫助裕隆完成逆轉。布拉終場前5分鐘坐鎮禁區，讓璞園進攻內外全亂，只能靠不斷切傳賭外線手氣，屢攻不下。

三年前布拉幫助達欣贏得SBL總冠軍，當年達欣總冠軍賽4：0橫掃的對手就是裕隆，裕隆面對226公分布拉幾乎束手無策。

三年後布拉改穿裕隆球衣，璞園決勝期完全無法突破布拉在禁區的天羅地網，小了一名洋將，璞園戰力和禁區攻防都被布拉牽制。

挑戰賽G2緊張有餘，精采不足，決勝期雙方烏龍盡出，連續失誤和罰球連續失手，使得原本應該精采萬分，扣人心弦季後賽，關鍵決勝變成失誤大賽，最終勝利決定在球運。

裕隆最後90秒連續兩次失誤，其中包括一次底線發球失誤，加上終場前6罰2中，差一點拱手讓出勝利。

璞園表現也一樣混亂，最後90秒決勝期三次傳接球失手，讓原本可能逆轉、出手機會因為連續兩次失誤，把球權還給裕隆。終場前5秒，璞園89：91裕隆，璞園掌握最後一擊。

璞園發前場球，但球只能勉強發給負責高位掩護中鋒陳冠全，最後進攻時間緊迫，陳冠全接球後只能單打進攻，在兩人包夾下試圖從中路往禁區突破，但陳冠全在包夾中下球、突破、掉球，璞園最後失誤收場，裕隆幸運拿下勝利。

雙方在決勝最後2分鐘一共發生5次傳、接球失誤，球權讓來讓去，裕隆6罰2中已經給了璞園最好逆轉契機，但璞園最後一分鐘兩次關鍵失誤，再把球權和勝利還給裕隆。

SBL這層級水平和季後賽檔次，雙方在比賽最後2分鐘決勝期表現都不合格。璞園最後5秒進攻戰術設計、執行、接應者都是最糟選項，直接失誤，連最後進攻、出手機會都沒有。

裕隆對璞園最大優勢就是雙洋後衛基恩+中鋒布拉，布拉超高屏障在攻防兩端都讓璞園難以突破，例行賽戰績第二璞園5戰3勝挑戰賽0：2落後。

G2璞園上半場壓著裕隆打，49：42領先，第三節被裕隆「雙洋將」陣容反撲，裕隆打出29：16逆轉戰局。

G3決勝關鍵在「防守和籃板球」，璞園必須要想辦法突破布拉在禁區防守高度和範圍，那已經不是用速度、小個子、跑轟這麼單純戰術+用人思維去拖垮布拉，璞園有足夠能力打出更有韌性防守強度，如何用壓迫包夾防守壓制裕隆，把布拉攻防威脅降到最低，是璞園唯一致勝策略。