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SBL／吞二連敗陷淘汰邊緣 麥班達：放開來打

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
璞園隊簡偉儒。圖／中華籃球協會提供
璞園隊簡偉儒。圖／中華籃球協會提供

在少了一名洋將的情況下，璞園隊與裕隆隊打到最後一秒才以89：91、2分差吞敗，也陷入系列賽0：2的絕對劣勢，賽後主帥麥班達直呼可惜，但仍肯定子弟兵表現，「後天只要不要有那節就好，單洋將沒壓力，放開來打、好好發揮。」

璞園首節在簡偉儒三分球5投4中帶領下，取得領先優勢，不過易籃後裕隆又在可使用雙洋將的第三節找回優勢，遭逆轉的璞園仍展現韌性，施晉堯罰進2球追到1分差，可惜最後連續失誤，葬送逆轉機會。

「滿可惜的，這兩場比賽下來我們有6節打的比他們好，就是那兩節面對雙洋將很難克服。」儘管在年度挑戰賽連吞兩敗，但麥班達仍十分肯定球員們的表現，「後天只要不要有那節就好，我們是單洋將本來就沒什麼壓力，後天一樣放開來打，好好發揮。」

而驚險搶下二連勝且取得「聽牌」優勢的裕隆執行教練李啟億也點出險勝關鍵，「賽前預期璞園會做變化性防守，但球員開賽適應太慢，被打的有些手足無措，好在中場做出調整，成功壓上來，但失誤太多跟罰球命中率都是我們需要檢討的地方。」

璞園 麥班達

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