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SBL／呂政儒23分領軍 裕隆險勝璞園挑戰賽聽牌
第17季SBL年度挑戰賽第二戰今天繼續在晧宇國際訓練館進行，率先搶下一勝的裕隆隊，在「男模」呂政儒猛攻全隊最高的23分，搭配雙洋將發威，以91：89擊敗璞園隊，取得挑戰賽二連勝的「聽牌」優勢。
璞園在賈西亞返美奔喪的情況下，只能以愛德單洋將應戰，首戰不敵擁有布拉與基恩雙洋將優勢的裕隆，在五戰三勝制的系列賽中先吞一敗。
璞園首節在簡偉儒三分球5投4中、猛攻12分帶領下，一度助隊取得10分領先，但裕隆呂政儒也回敬3顆三分球，助隊追平，不過璞園施晉堯最後擺進2分，也讓璞園首節打完取得28：26領先。
次節璞園把握單洋將機會，用速度壓迫對手，讓裕隆頻頻發生失誤，進攻端則在愛德單節獨拿9分帶領下維持領先優勢，雖然讓呂政儒投進踩在三分線上的壓哨球，半場打完璞園仍握有7分領先。
易籃後，裕隆在布拉在禁區肆虐，胡凱翔、基恩等射手在外線開砲，裕隆打出一波16：4的攻勢成功反撲，三節打完裕隆反倒取得6分領先。決勝節，落後的璞園在陳堅恩三分球3投俱中帶領下成功追平。
隨後雙方展開拉鋸，裕隆在林宜輝「三分打」要回領先，璞園則靠著愛德在讀秒階段擺進追平分，不過此役手感火燙的呂政儒在終場35.4秒底線轟進三分球，最後16.5秒施晉堯兩罰俱中，追到1分差，最後5.5秒擁有最後一擊的璞園卻發生失誤，以2分差吞敗，也讓裕隆取得「聽牌」優勢。
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