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SBL／布拉造成重傷害 璞園教頭：被騙了
第17季SBL年度挑戰賽今天點燃戰火，裕隆隊在身高226公分的洋將布拉肆虐禁區下一路領先，以103：90擊敗璞園隊，讓璞園教頭麥班達賽後大呼「被騙了」。
麥班達說，有看到媒體的賽前報導，看到裕隆教頭李啟億說布拉不會是進攻重點，「他撒謊，騙到我。」布拉今天16投11中攻下全場最超27分，且抓下本季新高25籃板，造成只有單洋將的璞園重傷害。
璞園洋將賈西亞挑戰賽前喪父，返美奔喪代表璞園季後賽只有愛德一名洋將應戰，麥班達說：「賽前就有說，現在犯錯的空間很小，今天的確犯太多錯誤，進攻節奏和防守都有，球賽沒打出來。」他認為球隊氣氛仍不錯，畢竟是單洋將應戰，壓力較小，接續比賽仍會想犯法搶勝，「不會放棄，還是會找到方法。」
布拉第一節就繳出10分、10籃板，率隊取得26：14領先，裕隆教頭李啟億肯定說：「布拉今天不管籃板或威力都有發揮出來，林宜輝和周柏臣也有幫忙他會漏掉的東西。」
布拉則提到，璞園內線沒高個兒，自己當然全力往裡面打，執行好球隊戰術，希望一場一場拿下勝利。
年度挑戰賽採5戰3勝制，出線隊伍將挑戰包辦例行賽上、下半季的龍頭台啤隊。
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