SBL／布拉雙20領軍 裕隆挑戰賽首戰退璞園

第17季SBL今天展開年度挑戰賽，由年度排名2、3的璞園隊和裕隆隊交鋒，裕隆在洋將布拉「雙20」領軍下，首節就取得兩位數領先，最終以103：90擊敗璞園隊，在5戰3勝制的挑戰賽先下一成。

面對單洋將出戰的璞園，裕隆洋將基恩開賽就切入取分，璞園洋將愛德雖還以顏色，但裕隆射手呂政儒外線出手遭犯規連罰3球，帶出9：2攻勢，加上布拉首節10分、10籃板挹注，率裕隆首節取得26：14領先。

璞園第二節在陳堅恩外線破網下縮小差距到22：28，吳岱豪封下基恩上籃後還秀出二頭肌；愛德籃下打進後繼續縮小差距，裕隆直到6分39秒才由布拉籃下進球，中斷璞園10：2攻勢，呂濟而也在外線開火，璞園雖有吳家駿、陳堅恩接連飆進三分球，裕隆簡浩、胡凱翔也回敬外線，半場打完仍取得49：42領先。

璞園易籃繼續追分，施顏宗「3分打」後差距縮小55：58，但布拉繼續籃下逞威，裕隆一波16：4攻勢將領先擴大到兩位數，三節打完取得78：61優勢。

第四節裕隆林宜輝雖犯滿離場，但璞園先出現發球違例，陳堅恩之後因不滿判決被吹技術犯規，差距仍維持兩位數，讀秒階段盧冠良外線破網後裕隆得分更突破三位數，最終就以103：90迎接勝利。