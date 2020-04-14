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SBL／合約年成傷兵 李啟瑋無奈當啦啦隊

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李啟瑋（左一）右手第四掌骨骨折，無緣季後賽。記者葉信菉／攝影
李啟瑋（左一）右手第四掌骨骨折，無緣季後賽。記者葉信菉／攝影

「合約年」獲得重用，璞園隊射手李啟瑋第17季SBL下半季尾聲卻傷到右手，第四掌掌骨骨折的傷勢動刀後至少要一個半月才能回到球場，賽季提前報銷，今天登場的季後挑戰賽只能坐在板凳席最末端當啦啦隊。

「沒辦法，遇到了。」右手打入鋼釘的李啟瑋苦笑說。雖無緣季後賽，今天璞園和裕隆隊的挑戰賽第一戰前，他和隊友李家慷、呂奇旻翰溫立煌仍提早兩小時就到晧宇國際訓練館，賽前開會已完成今天的重量訓練課表。

4月3日成傷兵的李啟瑋透露，醫生說他現在就可投籃，但不能受到外力撞擊，雖沒明確復出時刻表，粗估也要一個半月，他無奈說：「上個合約年也是左手骨折，雖然沒開刀，也修了三個月，這次右是合約年遇到，命啦。」

他年初成為亞洲盃資格賽中華隊一員，不料身手獲得肯定後卻換傷病來磨，婚事還可能因今年新冠肺炎疫情延後，讓他以「低落」形容2020年的心情，嘆「誰知道會這樣」，但他仍正向面對復健，期待下季健康回歸。

璞園洋將賈西亞挑戰賽前因父喪返美，本土重要外線戰力李啟瑋又成傷兵，教頭麥班達搖頭說「每次計畫都敢不上變化」，但仍相信貫徹好防守和戰術，球隊仍有登頂機會。

李啟瑋 璞園 呂奇旻

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